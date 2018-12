Alexander Gerst - Freude über kalten Regen im Gesicht

Irgendwie sieht Alexander Gerst durchtrainierter aus als vor seiner Weltraummission. Kann das sein? Ist sein Bizeps nicht noch ein bisschen stärker definiert, spannt sein silber-graues Polo-Shirt sogar ein klein wenig um die Oberarme herum? Oder bilde ich mir das nur ein?

Machen diesem Astronauten sechs Monate in der Schwerelosigkeit denn gar nichts aus? Fast 200 Tage in einem Zustand, der den meisten seiner Kollegen so gehörig zusetzt, dass sie nach der Landung erst einmal getragen oder gestützt werden müssen.

Gerst lächelt bescheiden, was er gut kann. Er beherrscht Understatement und verneint die Frage eines Journalisten nach irgendwelchen Fitnesstricks. Trainieren falle ihm eben sehr leicht und er habe auf der Raumstation sogar Muskelmasse aufgebaut: "Wir trainieren auf der ISS alle hart, aber ich habe wahrscheinlich andere persönliche Voraussetzungen, mein Körper kann sich leichter an unterschiedliche Umgebungsbedingungen anpassen."

Was noch nicht so ganz gut funktioniert, sagt Gerst, sei das Zusammenspiel seiner Muskeln, die Feinkoordination - vor allem der Rückenstabilisatoren. Manchmal taumle er noch ein bisschen. Gerst läuft viel. Auf der ISS auf dem Laufband, auf der Erde endlich wieder im Wald: "Da oben habe ich den Wind in meinem Gesicht vermisst, den Nieselregen, den Wald zu riechen oder das Gras". So etwas mache ihn jetzt, nach seiner Rückkehr, glücklich.

Für uns, die immer auf der Erde herumlaufen eher Selbstverständlichkeiten. Regen nervt uns. Vogelgezwitscher, Wasserplätschern, der Geruch frischer Winter- oder warmer Sommerluft, Blumen, Blüten, Sandstrand? Alles normal, alles selbstverständlich. Solange wir es haben.

Auf der ISS, verrät Gerst, spürt man auch, wie schlimm es ohne all dies wäre. Und malt ein Szenario aus, das bislang noch nicht real ist, aber irgendwann vielleicht schon: Kinder, die auf Weltraumstationen geboren werden und "nicht mehr wissen, was ein Wald oder ein Sandstrand ist".

Das sagt Gerst nicht überheblich oder besserwisserisch. Es ist seine wichtigste Botschaft, die er auch von der ISS unaufhörlich über Twitter kommunizierte: Schaut an, wie schön unser Planet ist und schaut, wieviel wir schon zerstört haben.

"Man realisiert da oben, was man auf der Erde hat", mahnt er immer und immer wieder, dass wir auf unseren verletzlichen Planeten aufpassen und ihn schützen müssen, denn wir haben keine zweite Erde.

Alexander Gerst war der erste deutsche Kommandant auf der ISS, jetzt wird er erst einmal auf der Erde bleiben. Genaue Pläne hat er noch nicht. Unter anderem wird er seinen Kollegen, den neuen deutschen Astronauten Matthias Maurer unterstützen, Vorträge halten, Botschafter sein für die Bedeutung der Raumfahrt und das Verständnis für die Einzigartigkeit der Erde als Lebensraum für uns Menschen.

Aber erst mal Weihnachten. Trotz strenger Regeln habe die ESA ihm erlaubt, zwei Tage mit seiner Familie zu feiern: "Darüber freue ich mich sehr". Dann lacht Gerst sein typisch verschmitztes Lächeln: "Weihnachtsgeschenke habe ich keine, aber wenigstens habe ich dieses Mal eine gute Ausrede."

Foto-Album eines Astronauten So viel mehr als Forschung "Hallo Berlin, von hier oben sieht man keine Grenzen!", twitterte Alexander Gerst am 9. November 2014, dem 25. Jahrestag des Mauerfalls. In 166 Tagen führte er Experimente in zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen durch. Eine wichtige Forschungs-Leistung! Aber Alexander Gerst berührt Menschen auch emotional - durch das Bild, das er von unserem "Blue Dot" vermittelt.

Foto-Album eines Astronauten Gerst beobachtete Polarlichter "Durch Polarlichter zu fliegen lässt sich nicht in Worte fassen", meint Alexander Gerst. Er hat dieses Naturphänomen von der ISS aus beobachtet. Und er verfolgte ein wissenschaftliches Ziel dabei: Er wollte den Einfluss elektromagnetischer Strahlung auf elektronische Geräte erforschen.

Foto-Album eines Astronauten Die Definition von Endlosigkeit Die Sahara wird oft als endlose Wüste bezeichnet. Die Aufnahmen von Alexander Gerst über Libyen zeigen, dass auch die sandigsten Dünen einen Ausgangs- und Endpunkt haben.

Foto-Album eines Astronauten Zeit zum Aufstehen! Die meisten Menschen in Florida schliefen wahrscheinlich noch, als Alexander Gerst und seine Kollegen diesen Schnappschuss kurz vor Sonnenaufgang machten. Wenn sie wüssten, dass sechs Astronauten im All sie beim Schlummern beobachteten ...

Foto-Album eines Astronauten Meteoritenkrater aus dem All betrachtet Es ist weder ein Berg, noch ein Vulkan. Auf diesem Foto von Gerst ist ein Meteoritenkrater in Arizona zu sehen. Der Krater misst 1186 Meter im Durchmesser und ist ganze 180 Meter tief.

Foto-Album eines Astronauten Das Auge des Sturms Es scheint nur ein winziges Loch in der Wolkendecke zu sein - doch tatsächlich hat dieses Loch einen Durchmesser von 80 Kilometern! Obwohl es sehr faszinierend aussieht, richten Taifune wie dieser regelmäßig enormen Schäden an der Erdoberfläche an.

Foto-Album eines Astronauten Sein traurigstes Bild Alexander Gersts Bilder zeigen unverfälschte Momentaufnahmen. Dieses Foto zeigt eine besorgniserregende Entwicklungen: den Konflikt zwischen Israel und Gaza - fliegende Raketen und Explosionen.

Foto-Album eines Astronauten Glühende Atmosphäre Ein besonderes Phänomen: Auch auf der Erde hat man selten die Chance, Nordlichter beobachten zu können. Gerst hatte das Glück, dieses wunderbare Bild aus dem Weltraum schießen zu können.

Foto-Album eines Astronauten Fotos kein reiner Zeitvertreib Astronauten stellen ihre Fotos auch für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung: Die Bilder der vom Wind zerklüfteten Täler in Nordafrika können zu Vergleichsstudien herangezogen werden. So kann man Veränderungen in der Landschaft feststellen - und analysieren, welchen Anteil der Mensch an solchen Veränderungen hat.

Foto-Album eines Astronauten "blue dot" nicht überall blau In vielen Regionen der Welt ist Süßwasser Mangelware. Die Kreise auf dem Bild sind nicht das Werk von Außerirdischen, sondern Bewässerungsanlagen in trockenen Gebieten Mexikos. Einige Experimente von Gerst beschäftigten sich auch mit Nahrungsversorgung. Die Astronauten pflanzten auf der ISS Salat an und arbeiteten daran, den Wasserverbrauch der Pflanzen zu verringern.

Foto-Album eines Astronauten Wie ein Ölgemälde Einige von Gersts Bildern sehen aus wie Meisterwerke berühmter Maler. Dieses Foto zeigt tatsächlich einen kurvenreichen Fluss in Kasachstan, der sich durch die Landschaft frisst. Auch Altarme, die vom Hauptfluss abgeschnitten sind, kann man auf dieser Aufnahme entdecken. Autorin/Autor: Valentin Betz