Afrikas Aufschrei für das Klima

Stampfende Schritte, das Dröhnen der Trommeln und der Klang von Trompeten: Dutzende Schulkinder marschierten am Freitag durch Dar es Salaam in Tansania, die Polizei führte den Protestmarsch mit der Blaskapelle an. Und die tansanischen Schüler marschierten nicht allein: Von Kapstadt bis Abuja, von Windhoek bis Kampala - in ganz Afrika gingen hunderttausende Jugendliche auf die Straßen, und ihre Botschaft war immer die selber: Staaten sowohl im globalen Norden als auch daheim in Afrika tun zu wenig, um die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen.

Im Senegal demonstrierten mehr als 200 Schüler und Studenten in den Straßen der Stadt Rufisque, in Ghanas Hauptstadt Accra überreichten Jugendliche eine Petition für Klimagerechtigkeit an das Umweltministerium. Und in Kenia forderten Demonstranten den Baustopp eines Kohlekraftwerks auf der Insel Lamu vor der Küste von Mombasa, einem Weltkulturerbe der Vereinten Nationen (UN).

Klimastreik längst in Afrika

„Wir müssen das Bewusstsein all dieser jungen Menschen stärken, damit sie in der Lage sind, unsere Regierungen in eine Position zu drängen, in der es nicht möglich ist, ein Klimaverweigerer, inaktiv, zynisch zu sein“, sagt Irungu Houghton, Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die zu den Hauptorganisatoren der Demo in Kenia gehört. Und fährt fort: „Die einzige Möglichkeit besteht darin, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um die Kohlendioxidemissionen zu senken und das Niveau der globalen Erwärmung zu verringern."

Demonstranten in Nairobi, Kenia

Vereint sind die Demonstranten unter dem Dach der Bewegung „Fridays for Future“ (FFF) einem globalen Zusammenschluss von Schülern und Studenten, die von ihren Regierungen Klimaschutz-Maßnahmen einfordern. Längst hat die Protestbewegung, die in Europa ihren Anfang nahm und am heutigen Montag (23.09,) auch beim Klimagipfel am Sitz der Vereinten Nationen in New York Flagge zeigte, den afrikanischen Kontinent erreicht.

Frustration in Uganda

In Uganda organisierten Gruppierungen wie Act Now und das Climate Change Network in Kampala den Streik für Hunderte Studenten und Klimaaktivisten. Am Constitutional Square spielten sie Rap-Musik, in Zelten wurden Freigetränke ausgeschenkt. Dahinter steckt die Bewegung „Youth Go Green Uganda ", ein Zusammenschluss zahlreicher Jugend- und Umweltschutzorganisationen Ugandas.

„Wir haben auf nationaler Ebene Umweltgesetze und eine Politik gegen den Klimawandel eingeführt, dennoch sehen wir vor Ort eine massive Rodung unserer Wälder, und Bauvorhaben in unseren Sumpfgebieten", erklärt Edwin Muhumuzu von Youth Go Green Uganda. Uganda habe 2015 das Klimaprotokoll von Paris unterzeichnet, doch viele Maßnahmen seien von der Regierung bislang nicht angegangen worden, kritisiert der Jugendvertreter. „In der ugandischen Verfassung steht, dass jeder Bürger das Recht hat auf eine sichere und saubere Umwelt. Aber so wie die Lage vor Ort aussieht, ist die Zukunft unsicher."

Auch in Kampala, Uganda, ging die Jugend auf die Straße

Die geringste Schuld, die größten Konsequenzen

Nicht nur Afrika sei nun in der Pflicht, sagt Miriam Tarissa vom "Uganda Climate Action Network". "Wir realisieren immer mehr, dass die Ursachen des Klimawandels von den industrialisierten und entwickelten Ländern ausgeht."

In Afrika leben 14% der Weltbevölkerung, doch der Kontinent ist nur für 7% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, die den Klimawandel antreiben. Eine Ausnahme bildet das vergleichsweise industralisierte Südafrika. Das Land am Kap ist der größte Produzent von Treibhausgasen auf dem Kontinent und produziert "mehr Kohlendioxid als Großbritannien, obwohl es 10 Millionen Bewohner weniger und seine Wirtschaftskraft nur ein Achtel der britischen hat", so das Magazin The Economist.

Entsprechend verbreitet ist der Protest: Demonstranten forderten am Freitagdass die Regierung weniger in fossile Brennstoffe und mehr in erneuerbaren Energien investiert. "Klimagerechtigkeit bedeutet, dass meine Kinder und die Kinder meiner Kinder und deren Kinder einen gesunden Planeten haben, auf dem sie leben können", sagte eine Demonstrantin, Nicole Glickman, der DW.

Bis 2020 sollen mehr als 50 Millionen Menschen ihr Zuhause an die wachsende Wüste verlieren

50 Millionen Klimaflüchtlinge?

Doch es gibt bereits erste positive Ansätze zum Klimaschutz südlich der Sahara: Gabun wird beispielsweise über einen Zeitraum von 10 Jahren 150 Millionen Dollar für den Schutz seiner kohlenstoffabsorbierenden tropischen Wälder von Norwegen erhalten - das erste Abkommen dieser Art für ein afrikanisches Land. Gabun ist gut gewählt: Fast 90% des Landes sind mit natürlichen Wäldern bedeckt.

Afrika ist nach Angaben der UN der am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffene Kontinent: Extreme Dürren, Überschwemmungen und Stürme suchen den Kontinent heim Afrikanische Länder sind aufgrund hoher Armutsraten und der Abhängigkeit von der traditionellen Landwirtschaft weniger in der Lage, sich an den Klimawandel anzupassen. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass bis 2020 mehr als 50 Millionen Menschen gezwungen sein könnten , ihre Häuser zu verlassen, weil ihr Land zur Wüste geworden ist.

Nigeria: „Kein Planet 2.0"

Auch in Afrikas bevölkerungsreichstem Land, Nigeria, sind die Folgen des Klimawandels zu spüren. Isiah Nuhu von der „Climate Change Mitigation and Adaptation Initiative“ betonte: „Wir müssen wirtschaftliche Modelle ändern und zur grünen Technologie zurückkehren. Aber die Welt muss zusammen rücken, nicht nur afrikanische Länder wie Nigeria müssen die Emissionen reduzieren, sondern vor allem die, die sie wirklich produzieren.“

Der Appell des Klimakämpfers aus Nigeria an die eigene Regierung und „an jeden, dem die Erde am Herzen liegt: „Tut etwas gegen den Klimawandel, wir sind in einer Krise."

Die Fridays for Future Initiative in Kapstadt, Südafrika

Ein Klimawandelabkommen und bezahlbare, erneuerbare Energien für jeden – das fordert Oladosu Adenike, Geschäftsführerin für Fridays for Future in Nigeria. „Farmen wurden weggespült, Menschen sind obdachlos, Korn ist teuer und die aktuelle Situation fördert Konflikt, Spannungen und Krisen, die unsere Zukunft gefährden." Doch die 24-Jährige ist hoffnungsvoll. Denn „das Thema ist nicht mehr nur ein Gespräch, jetzt wollen viele junge Menschen mitmachen und etwas bewirken." Zu Anfang sei gesagt worden, es sei eine „Kampagne der Weißen", so Adenike. Doch jetzt werde überall gestreikt fürs Klima, ob in der Schule oder am Arbeitsplatz. Und das nicht mehr njur von den Europäern, sondern von Afrikanern überall in Afrika.

Mitarbeit: Andrew Wasike, Kate Hairsine, Simone Schlindwein, Usman Shehu, Uwais Idris