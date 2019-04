"Abschottung hilft nur den Menschenhändlern"

Beim Thema afrikanische Migration dürften die meisten Europäer wohl zuerst an Menschen denken, die in Schlauchboote gepfercht aufs Mittelmeer herausfahren. Allerdings haben zu diesem Zeitpunkt fast alle bereits eine weite und gefährliche Reise hinter sich. Und viele Menschen innerhalb Afrikas, die ihre Heimat verlassen müssen, kommen gar nicht aus ihrem Land oder ihrer Region heraus. Jan-Philipp Scholz, Nigeria-Korrespondent der DW von 2014 bis 2018, hat immer wieder zu den komplexen Strukturen auf dem Kontinent recherchiert. Seine Erkenntnisse hat er im Buch "Menschenhandel, Migrationsbusiness und moderne Sklaverei" niedergeschrieben.

Jan-Philipp Scholz arbeitet derzeit für ein Ausbildungsprojekt der DW Akademie

Deutsche Welle: Sie haben sich über Jahre, nicht nur für Ihr Buch, sehr intensiv mit Migration in Afrika beschäftigt. Welche Entwicklungen haben sich in dieser Zeit abgezeichnet?

Jan-Philipp Scholz: Sowohl die Netzwerke der Menschenhändler als auch die Netzwerke der Schlepper haben sich in den letzten Jahren eindeutig professionalisiert. Vor einigen Jahren dominierten noch die Gelegenheitsschleuser, die sich mit dem Schleusertum letztendlich etwas dazuverdient haben und vielleicht noch sogar einen anderen Job hatten. Seitdem stellen wir zunehmend fest, dass mit den gestiegenen Gewinnen, die man in diesem Geschäft machen kann, sich die Schleuserbanden auch professionalisiert haben.

Ist das Schleusertum, gerade weil es so lukrativ geworden ist, auch skrupelloser geworden?

Die Ausbeutung hat in den letzten Jahren stark zugenommen, vor allem in den typischen Transitländern Mali, Libyen und Niger. Da haben sich Strukturen gebildet, die eindeutig im Mittelpunkt ihrer Geschäftsidee die Ausbeutung der Migranten haben, sei es durch Lösegeldforderungen oder sklavereiähnliche Zustände.

In Ihrem Buch erwähnen Sie in diesem Zusammenhang auch die nigerianische Mafia-Organisation "Schwarze Axt". Was hat es damit auf sich?

Die "Schwarze Axt" hat sich ursprünglich als eine Art Burschenschaft an Universitäten in Nigeria gegründet. Allmählich ist sie jedoch zu einem Netzwerk der organisierten Kriminalität geworden, das auch im Menschenhandel aktiv ist. Vor allem in Südeuropa hat sie in den letzten Jahren sehr stark an Einfluss gewonnen. Das reicht so weit, dass Mafiastrukturen wie zum Beispiel die Cosa Nostra wohl schon Deals mit der Schwarzen Axt eingegangen sind, um sich die Zwangsprostitution in Italien untereinander aufzuteilen. Und es gibt auch erste Hinweise aus polizeilichen oder geheimdienstlichen Kreisen, dass die "Schwarze Hand" weit über Italien hinaus in Europa ausgreift bis hin nach Deutschland.

Immer wieder werden junge Nigerianerinnen in Italien gezwungen, sich zu prostituieren

Für Italien, aber auch die Migration im gesamten Mittelmeerraum von zentraler Bedeutung ist Libyen. Dort rennt der Warlord General Haftar gerade mit einiger militärischer Macht gegen die international anerkannte Regierung in Tripolis an. Was bedeutet das für Libyen als Drehscheibe der Migration nach Europa?

Nach Gaddafis Sturz 2011 hat man gesehen, dass Schleusernetzwerke von fehlender Staatlichkeit ganz eindeutig profitieren. Wenn es irgendwo einen vermeintlich rechtsfreien Raum gibt, wird er genutzt - das war nicht nur in Libyen so, sondern auch in anderen Transitländern. Prognosen anzustellen, wie sich die Migration über Libyen weiter entwickelt, ist in der momentanen Lage sehr schwierig.

Solche kriminellen Netzwerke haben also ihre Leute in Europa, aber auch in den nordafrikanischen Transitländern. Was wird dort von staatlicher oder internationaler Seite getan, um den menschenverachtenden Praktiken von Schleuserbanden Einhalt zu gebieten?

Das ist sehr schwierig zu verallgemeinern. Natürlich versucht Europa gerade ganz intensiv mit diesen Transitländern im Rahmen von Migrationspartnerschaften zu kooperieren, damit diese Netzwerke bekämpft werden - aber letztendlich auch, damit die Migranten auf ihrem Weg aufgehalten werden. Da gibt es Länder wie Niger, die deutlich stärker mit Europa kooperieren. Aber es gibt eben auch Länder wie Mali, wo es vor allem im Norden des Landes überhaupt gar keine richtigen staatlichen Strukturen gibt.

Als UN-Generalsekretär Antonio Guterres Anfang April Libyen besuchte, machten Migranten mit diesen Pappschildern auf ihre Lage aufmerksam

Wie effizient sind die bisherigen europäischen Ansätze, Fluchtbewegungen schon im Herkunftsland einzudämmen - so wie die deutschen "Arbeitsämter" in mehreren west- und nordafrikanischen Ländern?

Der Ansatz, die Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern, ist erst einmal richtig. Doch diese "Arbeitsämter" in Ländern wie Ghana, haben meiner Ansicht nach oft einen gewissen Symbolcharakter, um zu zeigen, wir tun etwas. Allerdings muss sich auf grundsätzlicher Ebene etwas ändern. Europa muss vor der eigenen Haustür kehren, etwa bei der unfairen Handelspolitik durch Subventionierung unserer Landwirtschaft - und nicht zuletzt auch bei der Komplizenschaft mit manchmal auch korrupten Eliten, um Gewinne zu steigern. Mit Entwicklungspolitik alleine ist es eben nicht getan.

Die Migrationsbewegungen von Afrika nach Europa sei nur die "Spitze des Eisbergs", schreiben Sie. Wie viel stärker ausgeprägt sind Migrationsbewegungen innerhalb afrikanischer Länder und Regionen?

Das größte Flucht- und Migrationsdrama findet innerhalb des Kontinents statt - und nicht auf dem Weg nach Europa. Viele Menschen, vor allem die Kriegen und vor akutem Hunger fliehen, haben gar nicht die Mittel, eine Überfahrt nach Europa zu zahlen. Sie werden oft zu sogenannten Binnenflüchtlingen oder schaffen es gerade mal über die nächste Grenze in ein Nachbarland. Über die Zahlenverhältnisse gibt es nur Schätzungen, weil sie oft in improvisierten Camps unterkommen. Aber wenn man sich allein einen Staat wie Nigeria anschaut, wo es schon mehrere Millionen Binnenflüchtlinge aufgrund der Terrororganisation Boko Haramgibt, kann man schon sagen, dass sich die absolute Mehrheit der Menschen innerhalb des Kontinents bewegt und nicht versucht, nach Europa zu kommen.

Bei Ihren Recherchen haben Sie auch mit einigen Binnenflüchtlingen gesprochen. Wie sah deren Lebensrealität aus?

Es gibt auch vom UNHCR (dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, Anm. d. Red.) Programme für Binnenflüchtlinge, aber viele liegen in der Verantwortung des Staates, der sie zur Flucht bewegt hat. Deshalb ist das eine relativ paradoxe Situation für viele Flüchtlinge, in der sie nicht auf viele staatliche Hilfsangebote hoffen können. In der Zentralafrikanischen Republik habe ich ein provisorisches Lager in einem Hangar besucht, in dem ausrangierte Flugzeuge standen. Dort haben die Menschen unter den Flugzeugen geschlafen - zum Teil waren auch traumatisierte Frauen dort, die mehrfach vergewaltigt wurden, ohne jegliche Hilfe und ohne jegliche Unterstützung von Organisationen.

Flucht und Leid in der Zentralafrikanischen Republik Gefangen am Flughafen Seit dem Putsch vor einem Jahr ist die Situation in der Zentralafrikanischen Republik völlig außer Kontrolle. Christliche und muslimische Milizen liefern sich erbittere Kämpfe. Eine Million Menschen sind auf der Flucht, fast alle Muslime haben die Hauptstadt Bangui verlassen. Von denen, die geblieben sind, haben einige Hundert in einem alten Hangar am Flughafen Unterschlupf gefunden.

Flucht und Leid in der Zentralafrikanischen Republik Alles verloren Jamal Ahmeds Mann hatte gerade genug Geld für die Flucht seiner Familie gespart, als christlich-animistische Milizen der Anti-Balaka ihr Heimatdorf überfielen. Für ihn selbst reichten die wenigen Ersparnisse nicht - er bezahlte mit seinem Leben. Seit einigen Tagen lebt Jamal Ahmed nun im Lager am Flughafen: "Ich kenne niemanden hier. Ich habe nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll."

Flucht und Leid in der Zentralafrikanischen Republik Noch einmal die Enkel sehen Fatu Abduleimann gehört mit ihren 84 Jahren zu den ältesten Bewohnerinnen des Flüchtlingslagers. In den letzten Jahrzehnten hat sie viel Elend in ihrer Heimat gesehen. Doch so schlimm wie gerade war es noch nie, meint die alte Dame. Ihr einziger Trost: Die meisten ihrer Kinder haben es über die Grenze in den Tschad geschafft. Ihr großer Wunsch: "Noch einmal meine Enkelkinder sehen."

Flucht und Leid in der Zentralafrikanischen Republik Ein Viertel wird zur Geisterstadt Außerhalb des Flüchtlingslagers haben fast alle Muslime die Stadt verlassen. Noch vor wenigen Monaten war der sogenannte "Kilometer fünf" das belebte Zentrum der muslimischen Gemeinschaft. Mehr als 100.000 Menschen wohnten und arbeiteten hier, fünf Kilometer von der Innenstadt Banguis entfernt. Inzwischen sind nur noch ein paar Hundert übrig. Die Geschäfte bleiben bis auf weiteres geschlossen.

Flucht und Leid in der Zentralafrikanischen Republik Warten auf den richtigen Moment Fast alle der noch verbliebenen Muslime am "Kilometer fünf" wollen nur noch eins: weg von hier. Die Lkw für die Flucht stehen schon bereit. Sie warten darauf, dass ein Konvoi in eines der Nachbarländer startet, nach Kamerun oder Tschad. Aber die Truppen der Afrikanischen Union, die den Konvoi schützen sollen, verschieben das Datum immer wieder.

Flucht und Leid in der Zentralafrikanischen Republik Die Stadt der Flüchtlingslager Doch es sind nicht nur die Muslime, die um ihr Leben fürchten. Überall in Bangui finden sich provisorisch errichtete Lager, in denen die christliche und animistische Bevölkerungsmehrheit Schutz sucht: aus Angst vor einer Rückkehr der islamischen Milizen oder weil sie schlicht nichts mehr zu Essen haben und auf Nahrungsmittelspenden hoffen.

Flucht und Leid in der Zentralafrikanischen Republik Überforderte Helfer Pastor David Bendima hat auf seinem Kirchengelände mehr als 40.000 Menschen aufgenommen, die vor den Kämpfen im Zentrum der Stadt geflüchtet sind. Doch ausreichend Sicherheit kann er ihnen auch hier nicht garantieren. "Jede Nacht hören wir Schüsse und explodierende Granaten. Die Menschen haben große Angst", sagt der Pastor. Er wirkt müde.

Flucht und Leid in der Zentralafrikanischen Republik Die letzten Vorräte Die 16-jährige Chancella Damzousse wohnt in einem Dorf eine halbe Stunde von Bangui entfernt. Sie bereitet das Abendessen zu. "Alles, was noch übrig ist, sind ein paar Bohnen und etwas Sesam", erzählt das Mädchen. 15 Menschen müssen davon satt werden. Seit muslimische Milizen den Ort vor ein paar Monaten zerstörten und viele Christen töteten, hat Chancellas Familie mehrere Nachbarn aufgenommen.

Flucht und Leid in der Zentralafrikanischen Republik Opfer, Täter, Aufpasser Direkt neben Chancellas Haus steht ein Wachposten der Anti-Balaka-Miliz. Die Amulette an seinem Körper machten ihn unverwundbar, erklärt er. Die Miliz hat in dem Gebiet die Kontrolle übernommen. Seine Aufgabe sei es, die Dorfbewohner vor Angriffen anderer Rebellen schützen. Doch sein Schutz gilt nur den Christen - alle Muslime haben schon lange den Ort verlassen oder wurden umgebracht.

Flucht und Leid in der Zentralafrikanischen Republik Hoffen auf Verstärkung 7000 Soldaten der Afrikanischen Union und aus Frankreich sollen in dem zerissenen Land für Sicherheit sorgen. Seit Monaten verhandelt die Europäische Union darüber, zusätzliche Soldaten zu schicken - ohne Ergebnis. Die humanitäre Lage verschlimmert sich indes von Tag zu Tag. Autorin/Autor: Adrian Kriesch, Jan-Philipp Scholz



Trotzdem sind für die europäische Politik vor allem jene afrikanische Migranten Thema, die es bis nach Europa schaffen. Wie groß ist der Handlungsbedarf für Europa?

Wir brauchen eine gemeinsame Asylpolitik in Europa, daran führt gar kein Weg vorbei. Wir haben gemeinsame Außengrenzen, deshalb müssen wir diese Herausforderungen gemeinsam lösen. Ein gesamteuropäischer Lösungsansatz kommt sogar im Lissabon-Vertrag vor, aber die Umsetzung tritt seit vielen Jahren auf der Stelle. Genauso notwendig ist aber auch, legale Wege für Menschen zu finden, die weder im Asylsystem im engeren Sinne Schutzstatus bekommen, noch zu den Hochqualifizierten gehören. Es muss auch für Arbeitsmigranten in einem gewissen Umfang Möglichkeiten geben, für einige Jahre nach Europa zu kommen und dort legal zu arbeiten. Die Abschottungspolitik spielt nur den Menschenhändlern in die Hände.

Das Interview führte David Ehl.