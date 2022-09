Abschied von Michail Gorbatschow

Hunderte Menschen hatten sich am Morgen vor dem Haus der Gewerkschaften in Sichtweite des Kremls in Moskau versammelt. Viele standen mit Blumen in den Händen in der Schlange.

Die Feier selbst fand ohne großen Pomp statt. Im Gebäude war Michael Gorbatschows Leichnam aufgebahrt, darüber hing ein großes Foto des Verstorbenen.

Viele Menschen standen Schlange, um an der Zeremonie teilzunehmen

Ein Staatsbegräbnis in Russland gibt es nicht - anders als seinerzeit für Ex-Präsident Boris Jelzin, der 2007 starb. Auch ein nationaler Trauertag wurde nach dem Tod Gorbatschows nicht ausgerufen.

Medwedew legt Blumen nieder

Im Gegensatz zum amtierenden Staatschef Wladimir Putin kam der frühere Präsident und heutige Vizechef des Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, zu der Zeremonie. Er legte Blumen am Sarg nieder.

Dmitri Medwedew am Sarg des Verstorbenen

Kremlsprecher Dmitri Peskow begründete das Fernbleiben Putins mit einem eng getakteten Zeitplan für dessen geplante Reise in den äußersten Osten Russlands. Putin hatte bereits am Donnerstag Abschied von Gorbatschow genommen und rote Rosen am Sarg abgelegt.

Orban nach Moskau gereist

Führende Politiker aus dem Westen waren wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ebenfalls nicht bei der Zeremonie zugegen - mit einer prominenten Ausnahme. Der wegen seines Russland-Sonderwegs innerhalb der EU in der Kritik stehende ungarische Regierungschef Viktor Orban nahm an der Trauerfeier teil.

Scherte einmal mehr aus: Ungarns Regierungschef Viktor Orban

Der Premier wolle Gorbatschow "die letzte Ehre erweisen", teilte das ungarische Außenministerium auf Twitter mit. Der Kreml betonte umgehend, dass kein Treffen zwischen Orban und Putin geplant sei. Orban wird von seinen Kritikern eine zu starke Moskau-Nähe vorgeworfen. Unter anderem hat Ungarn als einziges EU-Land seit Beginn des Ukraine-Krieges die Einfuhr von Gas aus Russland erhöht.

Trauerbeflaggung in Deutschland

Deutschland wurde bei der Zeremonie durch den Geschäftsträger der Botschaft in Moskau vertreten. Der Botschafter selbst konnte wegen einer Corona-Infektion nicht teilnehmen.

In Berlin wehen zum Zeichen der Trauer an diesem Samstag die Flaggen auf halbmast. Auch in mehreren Bundesländern wurde Trauerbeflaggung angeordnet.

Bestattung neben Ehefrau Raissa

Am Nachmittag soll Gorbatschow auf dem Moskauer Prominentenfriedhof am Neujungfrauenkloster in der Nähe des Stadtzentrums neben seiner Frau Raissa bestattet werden.

Ehrengarde am offenen Sarg des Ex-Präsidenten

Gorbatschow war am Dienstag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 91 Jahren gestorben. Er war der letzte Präsident der Sowjetunion und maßgeblich an deren Auflösung beteiligt. Zudem gilt er als wichtiger Wegbereiter der deutschen Wiedervereinigung.

gri/se (dpa, afp)