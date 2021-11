1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Ein Jahr lang feiert Deutschland die Vielfalt jüdischen Lebens. Die gemeinsame deutsch-jüdische Geschichte reicht 1700 Jahre zurück. Sie beginnt mit einem römischen Dekret im Jahr 321.

Das Jubiläumsjahr 2021 würdigt die Lebendigkeit jüdischen Lebens und vergegenwärtigt die reiche deutsch-jüdische Geschichte. Wir blicken auf die Veranstaltungen zum Festjahr und auf die Menschen, die jüdisches Leben in Deutschland gestalten. Was heißt es für sie, als Juden in Deutschland zu leben, auch angesichts antisemitischer Anfeindungen, rund 80 Jahre nach dem von den Deutschen während des NS-Regimes verübten Holocaust?