10. Todestag von Amy Winehouse: Spurensuche in London

Der Tod von Amy Winehouse am 23. Juli 2011 löste in der Musikwelt einen Schock aus. London, Amys Geburtstadt, war das Epizentrum ihres kreativen Schaffens. 2008 widmete sie der britischen Hauptstadt sogar ihre fünf Grammys - insbesondere ihrer Wahlheimat Camden Town im Nordwesten der Stadt. Nur wenige Tage zuvor war im Camden Market ein Brand ausgebrochen, der einen Großteil des eklektischen Charakters von Winehouse' geliebtem Viertel fast vernichtet hätte. In ihrer Dankesrede sagte sie trotzig: "Das hier ist für London, denn Camden Town brennt nicht ab."

Inzwischen sind zehn Jahre nach Amys Tod vergangen. Aber noch immer erinnern verschiedene Orte in Camden sowie im Norden Londons an die legendäre Musikerin, die dort mehrere Jahre ihrer Kindheit verbracht und dort wichtige Impulse für ihre musikalische Karriere erhalten hatte.

God Bless This Child

Bereits im jungen Alter war Amy dank ihrer Familie mit den verschiedensten musikalischen Einflüssen aus der Mitte des Jahrhunderts konfrontiert: Ihre Großmutter Cynthia arbeitete als professionelle Sängerin und ihr Vater Mitch war ein großer Fan von "Rat Pack". Amy wuchs also in einer einzigartigen musikalischen Atmosphäre auf, geprägt von einem Zusammenspiel aus amerikanischen Blues- und Jazz-Einflüssen sowie jüdischem Nord-Londoner Cockney.

London würdigt Amy Winehouse unter anderem mit jeder Menge Streetart

Cynthia Winehouse trat an Orten wie dem legendären "Ronnie Scott's Jazz Club" in der Frith Street in Soho auf. Oder sie sang im Wohnzimmer der Familie und Amy stimmte mit ein. Und wenn ihr Vater seine Platten auflegte, imitierte die kleine Amy die Stimmen von den Vinyls.

So lernte sie gewissermaßen von den besten Sängerinnen und Sängern des Showbusiness: von Dinah Washington und Sarah Vaughn bis Frank Sinatra und Billie Holiday. Später wurde nicht nur Amys Stimme oft genug mit der von Jazzlegende Holiday verglichen, sondern auch ihr selbstzerstörerisches Verhalten, von dem die Öffentlichkeit auf dem Höhepunkt von Amys Karriere erfuhr.

Amys Universum - das war Camden Town, kreatives Londoner Zentrum, bekannt für seine Live-Musik und eine überbordernde Kunstszene. Leicht zu erreichen, sowohl von ihrem Elternhaus in Southgate im Norden Londons, als auch von der Sylvia Young Theatre School in Marylebone -eine Schule für darstellende Künste -, die Amy besuchte.

Back To Black

Ihr berühmter Rockabilly-Look mitsamt "Beehive" gingen auf einen Einfluss aus Camden zurück. Amy atmete die Energie der lokalen Pubs und Veranstaltungsorte ein, wie der Hawley Arms oder Dublin Arms, wo viele Musiklegenden vor ihr ein- und ausgegangen waren.

Amy Winehouse signierte ihren ersten Plattenvertrag mit 19 Jahren

Die Kehrseite der Medaille: Jene Orte verleiteten sie wohl auch zu einigen ihrer selbstzerstörerischen Verhaltensweisen, die sie später umbrachten. Häufig stolperte Amy erst in den frühen Morgenstunden aus Kneipen und Bars heraus, wo sie mit illegalen Substanzen in Kontakt kam. Manchmal wurde sie Berichten zufolge sogar auf dem Klo ohnmächtig, während sie an anderen Tagen hinter der Theke stand und dem Personal dabei half, Bier auszuschenken. Amy war es wichtig, als Local wahrgenommen zu werden und nicht als Welt-Star.

Heute erinnern die Pubs und andere Sehenswürdigkeiten in Camden an die Sängerin und geniale Songschreiberin, indem sie besondere Erinnerungsstücke ausstellen - von Setlisten bis hin zu signierten Alben.

Die Amy-Winehouse-Statue in Camden

Vor der U-Bahn-Station Camden Town steht eine Gedenktafel. Am Camden Market trifft man auf eine Amy-Statue, die die mittlerweile verstorbene britische Schauspielerin Dame Barbara Windsor, mit der Amy zeit ihres Lebens eng befreundet war, an Amys 31. Geburtstag enthüllte.

Amys Ausfälle waren berüchtigt

Die Selbstzerstörung von Amy Winehouse ist gut dokumentiert: Paparazzi-Fotografinnen und -fotografen folgten ihr auf Schritt und Tritt. Die Bilder einer kaputten Amy Winehouse, die sich beim Verlassen ihrer Londoner Lieblingsorte daneben benimmt, sorgten für Furore.

Amy's Stimme wurde häufig mit der von Billie Holiday verglichen - ebenso wie ihre Sucht nach illegalen Substanzen

Auch als die Sängerin 2011 erneut wegen ihrer Suchtprobleme in die berühmt-berüchtigte Reha-Einrichtung Priory im Südwesten Londons kam, waren die Objektive auf sie gerichtet. Wochen später starb Amy im Alter von 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung.

Auch wenn ihr Tod nicht wirklich überraschend kam, so löste er in Camden große Trauer aus. Bis heute besuchen Fans Amys Haus am Camden Square 30 und legen Blumen und Andenken nieder.

Zehn Jahre nach ihrem Tod fällt es vielen Fans immer noch schwer, die Gründe für die Selbstzerstörung ihres Idols zu verstehen. Amys langjähriger Freund und Vertrauter, Tyler James, der zum Zeitpunkt ihres Todes an derselben Adresse wohnte, schrieb in seinem kürzlich veröffentlichten Buch "Meine Amy. Ein Abschied in Worten", dass die Popikone nie berühmt sein wollte. "Sie wollte eine Jazzsängerin sein." Sie sei unter dem Druck ihrer Berühmtheit einfach zusammengebrochen.

Trug Amys Familie eine Mitschuld?

Genau wie der oscarprämierte Dokumentarfilm "Amy" (2015), gibt auch Tyler James der Familie von Amy Winehouse eine Teilschuld an ihrem Abstieg in die Drogensucht. Amy, so der Vorwurf, sei zu einer Marke, zu einem Familienunternehmen geworden, das ohne Rücksicht auf Verluste funktionieren musste.

Mit harten Drogen hatte Amy Winehouse aufgehört. Am Ende war es der Alkohol, der sie tötete.

Und genau wie der Film reagierte die Winehouse-Familie nicht gerade begeistert auf die Enthüllungen im Buch von Tyler James. Sie beschwerte sich darüber, dass das Buch einen "schlechten Nachgeschmack hinterlasse", indem es faktische Ungenauigkeiten beinhalte, wie etwa die Behauptung, dass Amy seit ihrem vierzehnten Lebensjahr Antidepressiva genommen habe.

In jüngster Zeit behauptete Catriona Gourlay, eine andere enge Freundin von Amy Winehouse, dass sie ihr Leben lang nicht über ihre sexuelle Orientierung im Klaren gewesen sei.

Die wahren Gründe für Sucht und Selbstzerstörung werden sich wohl nie klären lassen.

Die BRIT School in Croydon: Amy Winehouse besuchte sie nachdem sie die Sylvia Young Theatre School verlassen hatte

Inzwischen hat auch die Winehouse-Familie angekündigt, Amys Geschichte erzählen zu wollen, und zwar aus der Perspektive von Mutter Janis in einer von der BBC produzierten Dokumentation.

Amy prägte die Musikszene

Man muss nicht unbedingt nach London reisen, um den rastlosen Geist von Amy zu spüren. Zahlreiche Interpretinnen und Interpreten sind auf Amys Spuren unterwegs und kombinieren Referenzen aus längst vergangenen Zeiten mit modernen Klängen aus der neuesten Sound-Software, darunter Lana del Rey oder Lady Gaga.

"Amy hat die Pop-Musik für immer verändert", so Lady Gaga. "Ich wusste dank ihr, dass es Hoffnung gab und dass ich nicht alleine war. Sie lebte den Jazz und Blues."

Selbst Musik-Veteran Tony Bennett, mit dem Amy Winehouse das Duett "Body and Soul" sang, sagte einmal: "Die richtig Guten, die sehr viel Talent besitzen, wissen, wie man Jazz-Gesang aufführt, sodass er unvergesslich wird. Und Amy hatte diese Gabe. Die Tatsache, dass sie mit 27 Jahren starb, ist einfach schrecklich für mich."

Für viele britische Künstlerinnen und Künstler ist Amy Winehous die Person, die der britischen Pop-Musik eine Renaissance beschert hat, nachdem der BritPop ab Mitte der 1990er Jahre an Glanz verloren hatte. "Wegen ihr habe ich die Gitarre in die Hand genommen, und wegen ihr schreibe ich meine eigenen Songs", so die britische Sängerin Adele.

Auch britische Stars wie Sam Smith, Jessie J oder Florence Welch von "Florence + the Machine" haben vom Amy-Effekt profitiert: Seitdem nehmen Plattenfirmen vermehrt britische Künstlerinnen und Künstler mit großen, mutigen Stimmen unter Vertrag.

Amy Winehouse hat mit ihren beiden Alben "Frank" und "Back to Black", sowie mit dem postum erschienenen Album "Lioness" die Zeit überdauert. Bis heute kommen sie beim Publikum an. Mit ihrer Musik hat sie Camden in die ganze Welt getragen.

Der Club 27 I died a hundred times Eigentlich war Amy Winehouse längst clean. Bis heute kann niemand sagen, warum sie sich am 23. Juli 2011 so dermaßen betrank, dass sie schließlich an einer Alkoholvergiftung starb. Die Sängerin mit der grandiosen Soulstimme war ein beliebtes Opfer der Paparazzi: Wenn sie zugedröhnt von einer Bühne oder aus einem Club getorkelt kam, wurde nicht geholfen, sondern gnadenlos fotografiert.

Der Club 27 Break On Through To The Other Side Jim Morrison war das Lebensgefühl der späten 1960er in Person. Der Kopf der Doors drückte aus, was viele nicht in Worte fassen konnten und lebte es ihnen vor, ungestüm, obzön, mit allen Konsequenzen, ohne Rücksicht auf seine Band, die er schließlich auch verlassen musste. Morrison zog sich nach Paris zurück, wo er im Juli 1971 in einer Badewanne an einem Herzstillstand starb.

Der Club 27 I swear that I don't have a gun Kurt Cobain brachte sich im April 1994 mit einer Schrotflinte um. Karriere, Drogen und ein kranker Magen waren stärker als seine Familie. Sein Tod markierte nicht nur das Ende von Nirvana, sondern auch das Ende der Grunge-Ära: Musik gegen Angepasstheit und die fröhliche bunte heile Welt des Techno in den 1990ern. Oben ist Cobain in einer Filmszene aus der Doku "Cobain: Montage of Heck".

Der Club 27 You can't always get what you want Brian Jones war Gründungsmitglied der Rolling Stones. Während der Rest der Band sich darauf beschränkte, das Image als Blues spielende Rotzlöffel zu pflegen und Partyexzesse nicht zur Hauptbeschäftigung zu machen, konsumierte Jones das komplette Angebot bewusstseinserweiternder Substanzen. Den Stones wurde das zuviel, sie warfen ihn raus. Jones ertrank im Juli 1969 in seinem Swimmingpool.

Der Club 27 Purple haze, all in my brain Jimi Hendrix, falsch verstandene Rock-Ikone, Idol der Drogengeneration, Symbol der Hippiebewegung, Gitarrengott. Seine Karriere dauerte nur vier Jahre - irgendwann klappte es zwischen ihm und seinen Leuten musikalisch nicht mehr. Frustriert zog er sich zurück, nahm Drogen. Eines morgens im September 1970 schluckte er neun Schlaftabletten, erbrach sich im Schlaf und erstickte.

Der Club 27 Never hear me when I cry at night Bei Janis Joplin fing alles gleichzeitig an: Singen, Schnaps, Drogen und Karriere. Die Bands, die mit ihr spielten, schmückten sich mit ihrer außergewöhnlichen Blues-Röhre, für ein ungestörtes Partyleben gab es genügend Nachschub an Rauschmitteln. Joplin: "Auf der Bühne schlafe ich mit 25.000 Menschen - dann gehe ich allein nach Hause." Sie starb im Oktober 1970 an einer Überdosis Heroin.

Der Club 27 Suicide is painless Die Manic Street Preachers waren eine späte Antwort auf den Punk der 1970er: Grelle Shirts, Schminke, garstige Texte. Wenn jemand ihre Glaubwürdigkeit anzweifelte, ritzte sich Sänger Richey Edwards mit Messern die Haut auf - dass solche Auftritte Zeichen einer psychischen Erkrankung waren, erkannten wenige. Edwards verschwand im Februar 1995 spurlos - bis heute. Er war zu dem Zeitpunkt 27.

Der Club 27 Mein Freund, der Baum ist tot Sie gehört nicht offiziell zum Club 27: Alexandra. Vielleicht, weil sie "nur" eine Schlagersängerin war. Oder auch, weil sie nicht an einer der typischen Rock'n'Roll-Krankheiten gestorben ist. Fakt aber ist, dass sie 27 Jahre alt war, als sie im Juli 1969 bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall zu Tode kam. Autorin/Autor: Silke Wünsch



Übersetzung aus dem Englischen: Bettina Baumann