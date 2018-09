10 Dinge, die Deutsche zwischen Herbst und Winter tun

Clownsnasen und Schwipstaumel

Am selben Tag wie Sankt Martin - genauer gesagt am 11. Tag des 11. Monats um 11:11 Uhr - feiern die drei deutschen Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz den Beginn der sogenannten "fünften Jahreszeit". Die Karnevalisten verkleiden sich mit bunten Kostümen und versammeln sich in der Stadt. Die Karnevalssession endet offiziell einige Monate später am so genannten Aschermittwoch.