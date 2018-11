10 deutsche Weihnachtsbräuche und wo sie herkommen

Heilige Gaben

Ungeduldig warten alle Kinder am Heiligabend auf die Bescherung. Das Wort kommt übrigens vom mittelhochdeutschen Wort "beschern", was so viel wie "zuteilen von Gott" bedeutet. Hintergrund war also die Auffassung, dass die Weihnachtsgeschenke göttliche Gaben seien - als Gaben Christi beziehungsweise des Christkindes. Dieser Glaube hält sich - zumindest bei einigen Kindern - bis heute.