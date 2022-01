Ägypten: Menschenrechtsorganisationen in Gefahr

Der Kampf für Menschenrechte in Ägypten - er hat diese Woche eine wichtige Stütze verloren. Das bekannte "Arabische Netzwerk für Menschenrechte" (Arabic Network for Human Rights, ANHRI) hat seine Arbeit offiziell eingestellt. Die Begründung: "Da nicht mal mehr ein Minimum an Rechtsstaatlichkeit und Respekt für Menschenrechte" in Ägypten vorhanden sei. Das Netzwerk gibt auf - vorangegangen waren Festnahmen durch die Polizei sowie anhaltende Einschüchterungsversuche von Teammitgliedern. Gamal Eid, der Gründer des ANHRI, berichtet der DW außerdem von "Versuchen, einige Teammitglieder zur Mitarbeit beim Geheimdienst zu zwingen - um die Arbeit des ANHRI zu behindern".

Dass die NGO ausgerechnet am vergangenen Montag ihre Auflösung bekannt gab, ist kein Zufall: Das Datum markierte den Stichtag, bis zu dem Nicht-Regierungsorganisationen sich behördlich registrieren mussten - Folge eines Gesetzes, das im Laufe des Jahres in Kraft treten soll. Das Gesetz, das seit 2019 in Vorbereitung ist, wird die Arbeit zivilgesellschaftlicher Gruppen wohl deutlich erschweren. Die Zusammenarbeit mit ausländischen Organisationen, die Erhebung von Meinungsumfragen oder auch nur das schiere Veröffentlichen eigener Ergebnisse wären dann für Organisationen wie das ANHRI ohne Zustimmung der Regierung nicht mehr möglich gewesen. Darüber hinaus verbietet das Gesetz jedwede Arbeit, die die "nationale Sicherheit" behindert oder als "politisch" eingeschätzt wird. Wird gegen das Gesetz verstoßen, drohen Strafen von umgerechnet bis zu 52500 Euro.

Ägyptens Präsident verteidigt das Gesetz

Noch am selben Tag, als ANHRI seine Arbeit einstellte, veröffentlichten mehrere nationale und internationale NGOs ein gemeinsames Statement, darunter Amnesty International, Human Rights Watch und das Kairo-Institut für Menschenrechtsstudien (Cairo Institute for Human Rights Studies, CIHRS). Sie riefen die ägyptische Regierung dazu auf, "das NGO-Gesetz zurückzunehmen und mit unabhängigen Menschenrechtsorganisationen zusammenzuarbeiten. Ziel muss es sein, eine gesetzliche Grundlage dafür zu erarbeiten, dass in Zukunft Freiheitsrechte in Einklang mit internationalem Rechtsstandard geschützt werden können".

Gamal Eid musste mit seiner Organisation ANHRI aufgeben

Ägyptens Präsident Abdel-Fattah al-Sisi lobt dagegen das Gesetz und sagt, erst dadurch würden Menschenrechte geschützt werden: "Es erlaubt Organisationen die Gründung durch bloße Meldung bei den Behörden - und nicht erst durch eine Erlaubnis der Regierung".

In wenigen Tagen jähren sich die Tahrir-Unruhen in Ägypten zum 11. Mal, im Land selbst die "Revolution des 25. Januar" genannt. Damals wurde Langzeitpräsident Hosni Mubarak gestürzt. Damals Verteidigungsminister: der heutige Amtsinhaber al-Sisi, der 2014 an die Macht kam. Seitdem ist die Situation für Menschenrechtsorganisationen im Land immer schlimmer geworden. Tausende Dissidenten und Journalisten kamen ins Gefängnis. Das "Komitee zum Schutz von Journalisten" führt Ägypten als eines der Länder mit den weltweit meisten inhaftierten Journalisten.

"Existentielle Bedrohung"

Hafsa Halawa, Gelehrter am European Council of Foreign Affairs, ist der Meinung, dass die Entwicklungen der laufenden Woche den Höhepunkt einer stetigen Entwicklung darstellen, in Zuge derer die Zivilgesellschaft Ägyptens immer stärker unter Druck geraten ist. "Das neue Gesetz und die Registrierungsvorgaben sind das eine. Dazu kommen die hochgefährlichen Umstände, unter denen die ägyptische Zivilgesellschaft jetzt schon seit über einem Jahrzehnt gezwungen ist zu arbeiten. Razzien, Festnahmen, juristische Ermittlungen- das alles wiegt als schwere Hypothek auf der Arbeit solcher Organisationen", so Halawa im DW-Interview.

Die Ikonen der Revolution in Ägypten 2011 Wael Ghonim - desillusioniert in den USA 2011 nannte "Time Magazin" Wael Ghonim eine der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Er gründete die Facebook-Seite "Wir sind alle Khaled Said", die an den 28-jährigen Blogger erinnerte, den Polizisten 2010 zu Tode prügelten. Beim Aufstand 2011 spielte die Seite eine wichtige Rolle. Seit 2014 lebt der jetzt 40-Jährige in den USA - zunehmend desillusioniert von der Situation in Ägypten.

Die Ikonen der Revolution in Ägypten 2011 Mahinour el-Masry - willkürliche Inhaftierung Die Menschenrechtsanwältin aus Alexandria protestierte als eine der ersten gegen den Tod von Khaled Said im Juni 2010. Mahinour el-Masry, jetzt 35, wurde mehrfach verhaftet und verbrachte etliche Jahre hinter Gittern. 2019 wurde sie erneut festgenommen. Bis heute hat sich noch kein Richter mit ihrem Fall befasst, den Human Rights Watch "willkürliche Inhaftierung" nennt.

Die Ikonen der Revolution in Ägypten 2011 Alaa Abdel-Fattah - im Gefängnis geschlagen Gemeinsam mit seiner Frau Manal startete Alaa Abdel-Fattah 2004 einen Blog, um ägyptische Aktivisten zu unterstützen. 2005 bekam das Paar dafür einen Sonderpreis der DW Weblog Awards. Abdel-Fattah saß mehrere Jahren im Gefängnis. Im März 2019 wurde er entlassen - und im September erneut festgenommen. Er ist weiterhin in Haft und wird nach Angaben von Amnesty International gefoltert.

Die Ikonen der Revolution in Ägypten 2011 Ahmed Maher - auf Bewährung draußen Ahmed Maher ist Mitgründer der Jugendbewegung 6. April, die aus der Unterstützung eines Textilarbeiterstreiks 2008 entstand und die Revolution 2011 mitorganisierte. Wie viele Aktivisten wurde Maher (40) mehrfach verhaftet. Von Ende 2013 bis Anfang 2017 saß er im Gefängnis - und kann seitdem nach Gutdünken der Polizei erneut inhaftiert werden. 2014 wurde die Bewegung 6. April für illegal erklärt.

Die Ikonen der Revolution in Ägypten 2011 Esraa Abdel-Fattah - Haft statt Nobelpreis Wegen ihrer Live-Berichte von den Protesten wurde Esraa Abdel-Fattah als Ägyptens "Facebook Girl" bekannt. 2011 war sie für den Friedensnobelpreis nominiert. Mit Ahmed Maher hatte sie die Bewegung 6. April gegründet und wurde ebenfalls mehrfach verhaftet. 2019 wurde die jetzt 43-Jährige erneut festgenommen und ist bis heute in Haft - trotz internationaler Proteste.

Die Ikonen der Revolution in Ägypten 2011 Ahmed Douma - hinter Gittern, bei allen Berühmt wurde der Aktivist und Blogger Ahmed Douma, weil er von jeder der bisherigen Regierungen ins Gefängnis geworfen wurde: Unter Langzeitautokrat Husni Mubarak, unter dem Muslimbruder Mohammed Mursi und im jetzigen Militärregime Abdel Fattah al-Sisis. 2019 wurde Douma (jetzt 32) zu 15 Jahren Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis und einer Geldstrafe von rund 275.000 Euro verurteilt.

Die Ikonen der Revolution in Ägypten 2011 Asmaa Mahfouz - Familie hat Vorrang Ihr Facebook-Video machte sie zu einer Symbolfigur der Revolution: Darin rief sie die Ägypter auf, ihre Menschenrechte einzuklagen und inspirierte so Hunderttausende zum Protest. Das EU-Parlament hat ihr 2011 den Sacharow-Preis verliehen. Asmaa Mahfouz darf Ägypten nicht verlassen und ist politisch stiller geworden: Die 35-jährige alleinerziehende Mutter kümmert sich um ihre beiden Kinder.

Die Ikonen der Revolution in Ägypten 2011 Mohammed el-Baradei - Zuflucht in Wien Der einstige Diplomat und Chef der Internationalen Atomenergieorganisation engagierte sich seit 2010 in der Opposition. 2013 war Mohammed el-Baradei unter dem jetzigen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi einen Monat lang Vizepräsident. Nach einem Massaker an Hunderten Anhängern des gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi trat er zurück. Seitdem lebt er in Österreich. Autorin/Autor: Cathrin Schaer



Tatsächlich haben schon mehrere Menschenrechtsorganisation Kairo den Rücken gekehrt. Sie sind jetzt für ihre Einschätzung der Lage in Ägypten auf Quellen im Land angewiesen. "Dass jetzt ANHRI zugemacht, eine der ältesten und höchstangesehensten NGOs des Landes, das veranschaulicht doch die Bedrohungslage, in der sich die ägyptische Menschenrechtsbewegung befindet", sagt Hussein Baoumi, Ägypten-Experte bei Amnesty International, im DW-Interview. Er hofft jetzt, dass das Ausland sich für Ägypten einsetzt und zum Beispiel einen Beobachtungs- und Berichtsmechanismus zur Menschenrechtssituation startet, wenn im März der UN-Menschenrechtsrat zusammentritt. "Wenn das nicht passiert", so Baoumi, "dann wird ANHRI nicht die einzige Menschenrechtsorganisation bleiben, die zumacht".

Human Rights Watch (HRW) sieht das ähnlich. Die Organisation hat gerade vergangenen Dienstag ihren Jahresbericht veröffentlicht und darin die Regierenden der westlichen Welt aufgerufen mehr gegen autokratische Tendenzen zu tun. "Die internationale Gemeinschaft kann es nicht zulassen, dass die einst florierende Zivilgesellschaft in Ägypten weiter beschnitten wird" so ein HRW-Vertreter gegenüber der DW. Das Gesetz würde, wenn es in Kraft träte, laut HRW den unabhängigen Einsatz für Menschenrechte praktisch unmöglich machen.

Unter Morsi Verteidigungsminister, jetzt Präsident: Abdel Fattah al-Sisi

Eine andere Menschenrechtsorganisation, die "Front Line Defenders" aus dem irischen Dublin, hat bislang im kleinen Rahmen Kolleginnen und Kollegen aus Ägypten bei deren Arbeit finanziell unterstützt, damit sie in die eigene Sicherheit investieren können. "ANHRI war ein wichtiger Pfeiler, denn sie waren eine glaubwürdige Quelle für Informationen. Sie haben uns auf viele Fälle von Menschenrechtsverletzungen erst aufmerksam gemacht", so Adam Shapiro, Pressechef von Front Line Defenders, im DW-Interview. Jetzt will die Organisation prüfen, wie gefährdete Menschenrechtsaktivisten in Ägypten weiter unterstützt werden können - und das trotz des neuen Gesetzes, das Finanzzuschüsse aus dem Ausland für solche Gruppen verbietet.

"Wir dürfen nicht aufgeben"

Ägypten begeht 2022 das "Jahr der Zivilgesellschaft" - eine Initiative, die Präsident al-Sisi im September 2021 ins Leben gerufen hatte. Den Menschenrechtsaktivisten vor Ort scheint das wenig zu bringen. Gamal Eid, der Mitgründer des ANHRI, will sich weiter engagieren. "Ich werde weiter als unabhängiger Anwalt arbeiten", sagt er der DW. Dabei will er sich für politische Gefangene einsetzen, und zwar auch für solche, deren Fälle international keine große Aufmerksamkeit gefunden haben. Dass das ANHRI die Arbeit einstellen musste, kommt für Eid keinesfalls dem Eingestehen einer Niederlage gleich. "Der Kämpfer ruht nur. Angesichts einer Diktatur dürfen wir nicht aufgeben - sonst werden wir endgültig unserer Rechte beraubt."



Friedel Taube hat diesen Text aus dem Englischen übersetzt.