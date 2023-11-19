Звільнення бранців ХАМАСу: Катар каже про незначні проблеми

В перемовинах про звільнення заручників, захоплених бойовиками ХАМАСу, є прогрес, але залишаються і проблеми, кажуть у Катарі. В Ізраїлі сподіваються, що домовленості будуть досягнуті найближчими днями.

Прем’єр-міністр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані у неділю, 19 листопада, заявив, що сторони "достатньо близькі" до того, щоб досягти угоди про звільнення заручників, захоплених палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС під час нападу на Ізраїль, але є "незначні" проблеми, повідомляє AFP.

"Проблеми, які залишаються на переговорах, дуже незначні порівняно з більшими труднощами, вони більш логістичні, вони більш практичні", - зауважив прем'єр на прес-конференції з верховним представником Європейського Союзу із зовнішньої і безпекової політики Жозепом Боррелем.

Він додав, що протягом останніх тижнів перемовини переживали "злети і падіння", але зараз він "упевненіший" у тому, що сторони близькі укладення угоди, "яка може безпечно повернути людей додому". Водночас він не назвав часових рамок можливого повернення заручників.

Боррель, своєю чергою, закликав до "безумовного звільнення" всіх заручників, водночас засуджуючи напад ХАМАСу на Ізраїль. Втім, він також закликав владу Ізраїлю дотримуватися ухваленої цього тижня резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй про негайну і тривалу гуманітарну паузу в бойових діях заради захисту мирного населення Сектора Гази.

Своєю чергою посол Ізраїлю в США Майкл Герцоґ в інтерв'ю телеканалу ABC у неділю висловив сподівання, що домовленості про звільнення значної кількості заручників можуть бути досягнуті "найближчими днями", пише Reuters.

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США і Ізраїль заперечували досягнення угоди

Напередодні американське видання The Washington Post (WP) повідомило, що Ізраїль та ХАМАС близькі до досягнення домовленості про припинення вогню в обмін на визволення низки заручників. За даними WP, у рамках попередньої домовленості, ХАМАС готовий відпустити десятки жінок і дітей, яких утримує в Секторі Гази, за умови припинення вогню щонайменше на п'ять днів.

Втім, невдовзі офіційна представниця Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон заявила, що наразі "угоди немає", але США продовжують посилено працювати над досягненням домовленості

Ізраїль також спростував інформацію про угоду. "Ніякої пропозиції та угоди не було. Ми хочемо повернути якомога більше заручників, і ми тут єдині в наших інтересах. Весь час є фейкові новини", - заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

Своєю чергою прем’єр-міністр Катару зауважив, що "контрпродуктивно бачити витоки інформації про переговори в ЗМІ до укладення угоди".

Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня бойовики ХАМАСу, визнаного в Євросоюзі та США терористичною організацією, захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази, а згодом відпустили лише кількох з них.

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