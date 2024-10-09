Журналіст: Трамп таємно підтримував зв'язок із Путіним

У новій книзі Боба Вудворда "Війна" йдеться про те, що Дональд Трамп міг сім разів спілкуватися з Володимиром Путіним за останні чотири роки та щонайменше один раз із початку 2024 року.

Колишній президент Сполучених Штатів і нинішній кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп таємно розмовляв із російським лідером Володимиром Путіним після завершення президентського терміну. Про це йдеться в новій книзі американського журналіста і редактора близького до Демократичної партії видання The Washington Post Боба Вудворда "Війна", витяги з якої наводить видання у вівторок, 8 жовтня.

За даними Вудворда, один із таких контактів міг відбутися на початку 2024 року, коли Трамп наказав своєму помічнику покинути його офіс у резиденції Мар-а-Лаго, щоб провести телефонну розмову з Путіним. У книзі не розкривається, що обговорювали Трамп і Путін. Водночас один зі співробітників передвиборчого штабу Трампа ставить під сумнів імовірний контакт. Однак інше джерело, близьке до Трампа, заявило Вудворду, що колишній президент міг провести сім розмов із Путіним відтоді, як покинув Білий дім 2021 року.

Американські тести на COVID-19 для Путіна

Вудворд також стверджує, що 2020 року на початку пандемії коронавірусу Трамп таємно відправив Путіну дефіцитні на той час пристрої для тестування на COVID-19 для особистого користування. У телефонній розмові з Трампом Путін нібито попросив не повідомляти публічно інформацію про передані пристрої, бо люди "розлютяться" на експрезидента США. Трамп сказав, що йому байдуже, якщо хтось дізнається, але в підсумку погодився нікому не розповідати про це, стверджує Вудворд.

Представник передвиборчого штабу Трампа Стівен Чун назвав брехнею все, що написав Вудворд у своїй книзі, яка вийде 15 жовтня. "Жодна з вигаданих історій Боба Вудворда не є правдою", - йдеться в заяві Чуна.

У Кремлі заперечили твердження Вудворда щодо контактів Трампа й Путіна

Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков спростував інформацію про сім телефонних перемовин Путіна з Дональдом Трампом після того, як останній залишив посаду президента США в січні 2021 року.

"Ні, це не так", - сказав представник Кремля у коментарі виданню "РБК".

Водночас у коментарі агентству Bloomberg Пєсков підтвердив, що на початку пандемії коронавірусу Трамп направляв до Москви апаратуру для тестування на COVID-19. Речник Кремля запевнив, що РФ теж надсилала відповідне обладнання до США на початку пандемії. "Але що стосується телефонних дзвінків - це неправда", - додав представник Кремля.

Нагадаємо, раніше Трамп запевняв, що зможе швидко домогтися завершення війни Росії проти України завдяки тому, що підтримув добрі стосунки з Путіним і Зеленським. Так само розвідка США заявляла, що РФ хоче перемоги Трампа, хоч передніше Путін казав, що Москві була б вигіднішою перемога Гарріс.