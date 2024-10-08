  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаСполучені Штати Америки

Гарріс виключає двосторонні перемови з Путіним щодо України

Валерій Сааков
8 жовтня 2024 р.

Без України не може бути й мови про двосторонні перемовини з Путіним, наголосила кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс.

https://p.dw.com/p/4lWNe
Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс
Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс не хоче обговорювати з Путіним долю України без самої УкраїниФото: Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс виключила можливість проведення двосторонніх перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни Росії проти України. Відповідну заяву Гарріс зробила ввечері вівторка, 7 жовтня, в ефірі телеканалу CBS

На запитання тележурналіста, чи готова вона в разі її обрання президенткою США сідати за стіл переговорів з Путіним, Гарріс відповіла: "Не на двосторонній основі без України, ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України". Без участі української сторони у визначенні майбутнього країни неможливо досягти успіху, переконана Гарріс, а умови припинення війни мають відповідати статуту ООН і потребам самої України.

Гарріс ухилилася від запитання про майбутню підтримку вступу України до НАТО

Крім того, віцепрезидента США не відповіла прямо на запитання ведучого програми щодо того, чи готова вона в разі обрання її президенткою підтримувати майбутнє членство України в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Натомість вона прокоментувала, що це питання потрібно буде обговорювати у разі настання відповідного моменту.

Тож натепер головну увагу Вашингтон приділяє підтримці України в її збройній протидії російській агресії, зазначила Гарріс.

Гарріс переконана, що Трамп готовий віддати Україну на поталу Путіну

Говорячи про свого опонента-республіканця Дональда Трампа, Гарріс висловила припущення, що той готовий пожертвувати Україною. На її думку, якби Дональд Трамп був президентом, то Путін уже контролював би Київ. Саме заяви Трампа про його бажання й можливість завершити війну в Україні "за день" і свідчать про намір Трампа спонукати Україну до капітуляції, вважає Гарріс.

Нагадаємо, раніше сам Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку наголошував на тому, що він прагне швидкого завершення цієї війни й запевняв, що цьому сприятимуть його добрі стосунки як з Путіним, так і з Зеленським. Водночас після зустрічі з Зеленським Трамп казав, що Україна потребує "справедливої угоди", а Зеленський висловив переконання, що в разі обрання Трампа президентом США, той буде "на боці України".

Нагадаємо, вибори президента США призначені на 5 листопада цього року. Завершення війни в Україні вважається одним з найважливіших зовнішньополітичних питань у програмах обох кандидатів у президенти Сполучених Штатів.

"План перемоги" Зеленського: на що погодиться Захід

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Курт Волкер (фото з архіву)

Волкер: І Байден, і Трамп дозволять Україні бити вглиб РФ

Волкер: І Байден, і Трамп дозволять Україні бити вглиб РФ

Колишній спецпредставник з питань України Курт Волкер розповів DW про те, якою буде політика США щодо РФ й України у разі обрання Трампа президентом, і чому ядерні погрози Путіна не варто сприймати серйозно.
Політика1 жовтня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський, засідання у форматі "Рамштайн", 6 вересня 2024 року

WP: На "Рамштайні" Київ може почути конкретику щодо вступу в НАТО

WP: На "Рамштайні" Київ може почути конкретику щодо вступу в НАТО

Після відмови зняти обмеження на ракетні удари по РФ Київ може отримати іншу допомогу від партнерів на зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині, зазначає The Washington Post.
Політика6 жовтня 2024 р.
Джеймс Ді Венс і Тім Волз під час теледебатів

Чи вплинуть на вибори в США "напрочуд ввічливі" дебати між Венсом і Волзом?

Чи вплинуть на вибори в США "напрочуд ввічливі" дебати між Венсом і Волзом?

Вперше і востаннє у цій виборчій кампанії в США кандидати в віцепрезиденти подебатували на камери. Скандалу не сталося, натомість Венс і Волз серйозно обговорювали політику, а таке - рідкість.
Політика2 жовтня 2024 р.
Більше публікацій