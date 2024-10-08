Гарріс виключає двосторонні перемови з Путіним щодо України

Без України не може бути й мови про двосторонні перемовини з Путіним, наголосила кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс.

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс виключила можливість проведення двосторонніх перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни Росії проти України. Відповідну заяву Гарріс зробила ввечері вівторка, 7 жовтня, в ефірі телеканалу CBS .

На запитання тележурналіста, чи готова вона в разі її обрання президенткою США сідати за стіл переговорів з Путіним, Гарріс відповіла: "Не на двосторонній основі без України, ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України". Без участі української сторони у визначенні майбутнього країни неможливо досягти успіху, переконана Гарріс, а умови припинення війни мають відповідати статуту ООН і потребам самої України.

Гарріс ухилилася від запитання про майбутню підтримку вступу України до НАТО

Крім того, віцепрезидента США не відповіла прямо на запитання ведучого програми щодо того, чи готова вона в разі обрання її президенткою підтримувати майбутнє членство України в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Натомість вона прокоментувала, що це питання потрібно буде обговорювати у разі настання відповідного моменту.

Тож натепер головну увагу Вашингтон приділяє підтримці України в її збройній протидії російській агресії, зазначила Гарріс.

Гарріс переконана, що Трамп готовий віддати Україну на поталу Путіну

Говорячи про свого опонента-республіканця Дональда Трампа, Гарріс висловила припущення, що той готовий пожертвувати Україною. На її думку, якби Дональд Трамп був президентом, то Путін уже контролював би Київ. Саме заяви Трампа про його бажання й можливість завершити війну в Україні "за день" і свідчать про намір Трампа спонукати Україну до капітуляції, вважає Гарріс.

Нагадаємо, раніше сам Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку наголошував на тому, що він прагне швидкого завершення цієї війни й запевняв, що цьому сприятимуть його добрі стосунки як з Путіним, так і з Зеленським. Водночас після зустрічі з Зеленським Трамп казав, що Україна потребує "справедливої угоди", а Зеленський висловив переконання, що в разі обрання Трампа президентом США, той буде "на боці України".

Нагадаємо, вибори президента США призначені на 5 листопада цього року. Завершення війни в Україні вважається одним з найважливіших зовнішньополітичних питань у програмах обох кандидатів у президенти Сполучених Штатів.

