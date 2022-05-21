Зеленський: Євроінтеграційний шлях - це про якість життя

4 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій другої половини 21 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами першої половини неділі, 22 травня (час київський).

++00.26++

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверенні наголосив, що на шляху до євроінтеграції України йдеться не лише про політику. "Наш євроінтеграційний шлях - це не просто про політику. Це про якість життя. І про те, що українці відчувають життєві цінності так само, як і абсолютна більшість європейців", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Кулеба: Нема жодної країни ЄС, яка би відкрито була проти статусу кандидата

На тлі цього глава держави подякував держслужбовцям та дипкорпусу України за їхні нинішні зусилля задля наближення України до ЄС. За словами Зеленського, ці посадовці "зараз мають за лічені тижні виконати завдання, яке інші держави долали роками, коли йшли до Євросоюзу".

Росія кинула на знищення українців всі свої ресурси

Говорячи про перебіг бойових дій Зеленський розповів, що нині Росія кинула всі свої ресурси на те, щоб знищити українців. Наслідком того стало те, що деякі регіони РФ збідніють ще більше, ніж у 1990-ті, переконаний Зеленський. "Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити. В російських регіонах відкрито говорять, що їхня так звана "спецоперація" є причиною економічного падіння (…). А також причиною для збідніння людей, яке може бути ще більшим, ніж в 1990-ті роки", - переконаний Зеленський. Утім, глава держави визнав, що загроза економічних негараздів, спричинених агресією РФ проти України "поки що не зупиняє" російських загарбників.