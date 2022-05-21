РФ намагається вийти на адміністративні кордони Луганщини - ЗСУ

4 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини 21 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини суботи, 21 травня (час київський).

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Унаслідок дій російських військ, у суботу, 21 травня на Донеччині загинуло семеро мирних жителів. Про це у Telegram повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Ще десять людей, за його словами, отримали поранення. Також у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яка отримала поранення на Луганщині, пише Кириленко.

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МВС України повідомило, що російські війська нанесли авіаудар по храму в селі Бородичне Донецької області. На той момент у підвалі будівлі ховалося понад 100 людей, серед яких були й діти, стверджують у поліції. Ніхто не постраждав. Скит на честь ікони Божої Матері "всіх скорботних радість" Святогірської лаври було зруйновано, людей евакуювали.

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Російські війська зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram. За його словами, цей міст знищено вже вдруге - перший раз він був підірваний бойовиками у 2014 році та відновлений у 2016 році. Водночас Гайдай зазначив, що сполучення між містами досі залишається.

Війська РФ намагаються прорвати оборону на Донбасі - Генштаб ЗСУ

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Російські війська найбільш активні у Східній операційній зоні. Про це повідомляє генштаб ЗСУ на Facebook. Військові зазначають, що армія РФ обстріляла населені пункти Семенівка, Блешня, Гірськ Чернігівської області та завдали ракетних ударів по об’єктах в Житомирській та Полтавській областях.

За даними Генштабу, російські війська готуються до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. На Донецькому напрямку війська РФ намагаються вийти на адміністративні кордони Луганської області. Також російська війська продовжують підготовку до наступу на Лиманському напрямку. Окрім цього, ЗСУ повідомляє, що командування військ Російської Федерації продовжує приховану мобілізацію.

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Міністерство оборони США підготувало до відправлення в Україну гаубиці. "155-мм буксировані гаубиці M777 безпечно закріплені для транспортування до України льотчиками Повітряних Сил США в рамках безпекової допомоги США", - йдеться у дописі відомства в Twitter.

Раніше про цей пакет допомоги Україні згадував представник Пентагону Джон Кірбі. "У цьому пакеті буде 18 155-міліметрових гаубиць, 18 тактичних транспортних засобів для цих гаубиць... і три артилерійські розвідувальні радіолокаційні станції AN/TPQ-36", - заявляв Кірбі.

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Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що "фактично евакуація з міста стає неможливою до відкриття окремих коридорів". Про це він написав у себе в Telegram.

"Окупанти встановлюють додаткові пункти контролю/блок-пости на ґрунтових дорогах, якими можна було оминути фільтраційний контроль. Фактично від сьогодні будь-яка евакуація з міста стає неможливою до відкриття окремих коридорів в результаті перемовин керівництвом країни", - написав він.

Також він закликав маріупольців не піддаватися на заклики тимчасово повернутися до Маріуполя для вивезення особистих речей та назвав це "дорогою в один кінець".

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У Миколаєві демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Про це написав у Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. "Пам'ятник Пушкіну прибрали комунальні служби. Не потрібні нам зараз ніякі знесення чи вандалізм", - написав він та зазначив, що доля пам'ятника визначиться "після війни".

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляє, що російська війська "нарощують темпи вивезення чоловіків з розбомбленого Маріуполя до фільтраційних таборів". Про це омбудсменка написала у себе на Facebook.

За даними Денісової, у таких таборах в Безіменному та Козацькому Новоазовського району Донецької області перебувають майже чотири тисячі чоловіків і за останні два тижні їхня кількість зросла удвічі. Омбудсменка підкреслює, що чоловіки перебувають у жахливих умовах та піддаються тортурам. Зараз, за словами Денісової, їх примушують до отримання громадянства самопроголошеної "ДНР" чи РФ, а у майбутньому можуть "мобілізувати" до лав армії "ДНР".

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Президент України Володимир Зеленський відкинув можливі альтернативи статусу кандидата в Євросоюз і закликав не порівнювати Україну з іншими країнами, які отримали цей статус.

"Нам не потрібні альтернативи щодо кандидатства в ЄС. Нам не потрібні компроміси. Це будуть компроміси не з Україною, це буде черговий компроміс Європи з РФ", - сказав він у суботу в Києві після переговорів з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон пропонував створити нове політичне об'єднання, до якого можна буде приймати країни, які не входять до ЄС, наприклад, Україну. Цю ідею підтримав канцлер ФРН Олаф Шольц.



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22 мільйони тонн зерна заблоковано в портах України, повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. "Росія заблокувала майже всі порти. Усі, скажімо так, морські можливості експорту харчової продукції - нашого зерна, ячменю, соняшника та іншого", - сказав президент. Він нагадав про крадіжки зерна та зазначив, що це питання вирішується на рівні МЗС.

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Україна отримає від Португалії до 250 мільйонів євро фінансової підтримки. Відповідний меморандум підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час свого візиту до Києва. "Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року. Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни і дасть змогу швидше відновитися після нашої перемоги", - написав Денис Шмигаль у своєму Telegram.

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Віцепрезидентка Європарламенту Катарина Барлі (Katarina Barley) закликала ухвалити рішення щодо запланованого нафтового ембарго ЄС проти Росії без участі Угорщини. Про це вона заявила в інтерв'ю медіакомпанії Deutschlandfunk у суботу, 21 травня.

За її словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "водить ЄС за ніс". Вимогу Будапешта про мільярдну допомогу вона вважає "майже нахабною", з урахуванням, що "усі знають, куди підуть гроші". Барлі звинуватила Орбана у тому, що він піклується про те, щоб гроші йшли по каналах його "сім'ї та кланів", зазначила вона, додавши, що в Угорщині існує "відверто корумпована система".

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Унаслідок ракетного обстрілу об'єкту військової інфраструктури на Рівненщині шестеро людей отримали поранення. Про це повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Він також закликав жителів Рівненщині утриматись упродовж доби від будь-яких масових заходів через небезпеку повторного ракетного удару.

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Шредера вважають другом Путіна (фото 2018 року)

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що Ґерхард Шредер (Gerhard Schröder) має відмовитись від усіх своїх посад у російських підприємствах. Про це він заявив під час конференції депутатів земельного парламенту у Гільдесгаймі, передає Bild.

"Ми відзначаємо, що зараз це трапилося стосовно однієї (посади - Ред.), інших це теж має стосуватися", - сказав Шольц.

Ексканцлер Шредер відмовився від продовження своїх повноважень у раді директорів нафтового концерну "Роснефть"невдовзі після того, як Бундестагпозбавив його державних привілеїв за зв'язки з РФ.

++16.30++

МЗС РФ опублікував повний список із 963 американців, проти яких діють санкції і яким заборонений в'їзд до Росії. Проти багатьох фігурантів списку - у тому числі президента США Джо Байдена - санкції були запроваджені невдовзі після російського вторгнення в Україну.

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Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та член російської делегації на переговорах з Києвом Леонід Слуцький припускає приєднання непідконтрольних Києву територій Донбасу до Росії. "Упевнений, що протягом найближчих місяців тут відбудуться знакові події - населення "ДНР" та "ЛНР" висловлять свою позицію так, як це було свого часу у Криму та Севастополі. Як вони самі вважають - як жити далі", - заявив Слуцький журналістам у суботу, перебуваючи в Донецьку, передає агенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, у 2014 році Росія анексувала український Крим, провівши так званий "референдум".

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++15.30++

Росія заборонила в'їзд 26 громадянам Канади. До списку зокрема потрапила Софі Трюдо - дружина канадського прем'єра Джастіна Трюдо, воєначальники канадської армії, керівники компаній оборонної сфери та президент канадсько-української торгової палати. Цього тижня Канада заборонила в'їзд для близько тисячі росіян, що потрапили під санкції через війну Росії проти України, зокрема і Володимиру Путіну.

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Міський голова Харкова Ігор Терехов пообіцяв перейменувати проспект Жукова у місті. Про це він сказав у інтерв'ю zn.ua.

"Всі топоніми, які так чи інакше пов'язані з РФ або можуть бути її символами, замінимо... Стосовно проспекту Жукова та іншого, що використовується РФ в пропагандистських цілях, - все буде перейменовано", - цитує його видання.

Навколо проспекту Жукова у Харкові довгий час точилися суперечки. 2016 року в рамках декомунізації проспект перейменували на честь радянського дисидента Петра Григоренка. 2019 року міська рада повернула проспекту ім'я радянського маршала.

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