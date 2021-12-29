Зеленський відповів на петицію про скасування вакцинації низки працівників

Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 грудня, відповів на електронну петицію з закликом скасувати обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для низки працівників. Петиція, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів підтримки, була зареєстрована 23 листопада - на наступний день після того, як уряд вперше оголосив, що окремі професії підпадуть під обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.

Автор документа вказував, що "не повинно бути такого, що люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати".

У відповідь на петицію Зеленський зазначив, що законом "Про захист населення від інфекційних хвороб" установлено, що в разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї хвороби за епідемічними показаннями.

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Водночас Зеленський зазначив, що відповідно до закону "Про Кабінет Міністрів України" забезпечення державної політики у сферах охорони здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя належить до повноважень уряду. "Враховуючи зазначене, я звернувся до Кабінету Міністрів з проханням з’ясувати, чи були випадки використання прострочених вакцин, і в разі необхідності вжити відповідних заходів реагування", - відповів він.

Нагадаємо, в Україні від 9 грудня розширили перелік професій, для працівників яких щеплення проти коронавірусу є обов’язковим. До освітян і чиновників центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій додались три нові групи.

Згодом список планують доповнити працівниками ще трьох сфер. Ті працівники, які не отримали хоча би першу дозу вакцини, мають бути відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

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