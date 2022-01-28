Зеленський про зброю від ФРН: Важливо давати і допомагати тоді, коли потрібно

Київ очікує на допомогу Німеччини, зокрема, щодо постачання озброєння у зв'язку з агресивною поведінкою Росії, заявив президент України Володимир Зеленський , відповідаючи на питання DW, під час пресконференції іноземним ЗМІ у п'ятницю, 28 січня.

"Тож про зброю. Важливо давати і допомагати тоді, коли потрібно. Це сигнал, це виклик. Я не бажаю Німеччині колись відчувати те, що ми відчуваємо на кордонах нашої держави", - сказав президент.

При цьому, за словами Зеленського, якщо на кордоні ФРН стоятимуть ворожі війська, то "Україна точно допоможе". Він навів приклад, як Київ допоміг Молдові з газом. "До нас звернулась Молдова… І в такий момент, коли ЄС повинен був надати всю підтримку Молдові, вони почали довго думати. А ми дали їм те, що могли і попросили. Хоча не знали, що з нами буде через два місяці", - сказав він.

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Енергетичну безпеку України вже не обговорюють?

Водночас Зеленський наголосив, що в останні роки Німеччина дуже підтримує Україну, зокрема, багато чого зробила ексканцлерка Ангела Меркель. "Зараз від Німеччини дуже багато чого залежить. Це і консолідація в НАТО, і питання щодо вступу України в ЄС", - зазначив він.

Також президент України звернув увагу на зміну риторики щодо економічних безпекових гарантій для Києва в разі запуску газопроводу "Північний потік-2"(ПП-2). "Ми чуємо голос з Німеччини: якщо завтра буде ескалація (РФ щодо України - Ред.), то про "Північний потік-2" можна забути. Чому я так обурений? Ще вчора такої риторики не було. Бо коли ми обговорювали запуск "Північного потоку-2" раніше всі говорили: якщо його буде запущено, то Україна отримає економічні безпекові гарантії", - сказав Зеленський, пояснивши, що мова йшла як про збереження транзиту газу Україною, так і про реверсне завантаження української газотранспортної системи

За його словами, тепер вже ніхто не говорить про енергетичну безпеку України.

Чи можливий виняток?

Нагадаємо, ФРН не готова надавати Києву озброєння, про що Україна наполегливо просить. На думку німецьких урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж нині. Позиція непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Утім, останнім часом у політичних колах ФРН лунає дедалі більше закликів її переглянути та зробити виняток для України.

Між тим США, Великобританія, Естонія, Латвія, Литва, Польща і Чехія надали Україні додаткову оборонну підтримку через загрозу з боку Росії.

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