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Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і президент Польщі Анджей Дуда (праворуч)
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою після участі в саміті ЄСФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Зеленський зустрівся з Дудою дорогою з Брюсселя

Степан Смишляєв
4 год. тому

Президенти обговорили підсумки візиту Зеленського до Європи і подальші плани, зокрема в контексті саміту НАТО. Також вони приділили увагу спільним зусиллям щодо військової підтримки України у боротьбі з агресією РФ.

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Повертаючись з Брюсселя, президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 лютого, провів двогодинну зустріч зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою у польському місті Жешув поблизу кордону з Україною, повідомляє офіс президента Польщі.

Український лідер розповів польському про підсумки своєї участі в саміті лідерів Європейського Союзу, а також візитів до Великобританії і Франції. Також вони обговорили  подальшу дипломатичну діяльність та порядок денний в контексті саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у Вільнюсі, який запланований на липень 2023 року.

"Наступного тижня президент Анджей Дуда зустрінеться з генеральним секретарем НАТО, тому цей обмін думками та інформацією між президентом Польщі та України в контексті цих заходів є дуже важливим", - зауважив очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.

Також Зеленський і Дуда обговорили поточну ситуацію на фронті, безпекову ситуацію в регіоні, санкції  і необхідність подальших спільних зусиль щодо військової підтримки України у боротьбі з російською агресією. Президент України подякував польському колезі за підтримку, яку Варшава надає Києву і українським біженцям.

Читайте також: Зеленський: Низка лідерів ЄС згодні надати Україні бойові літаки

"Союзники і друзі"

Перед зустріччю з Дудою Зеленський також провів у Бельгії перемовини з прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравецьким. "Союзники і друзі", - прокоментував цю зустріч прем'єр у Twitter.

"Росія є агресором. Роками ми застерігали від її імперіалізму. Тому Польща першою стала на бік України і показала, що це війна за майбутнє Європи і свободу світу", - зазначила канцелярія Моравецького за підсумками перемовин.

У грудні 2022 року, повертаючись з США до України, Володимир Зеленський також зупинявся у Польщі для зустрічі з Дудою.

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