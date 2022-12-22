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Президенти України Володимир Зеленський (ліворуч) і Польщі Анджей Дуда (праворуч)
Президент України Володимир Зеленський дорогою з Вашингтона зустрівся з польським колегою Анджеєм ДудоюФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Зеленський дорогою з Вашингтону зустрівся з Дудою

Степан Смишляєв
2 год. тому

Президенти України та Польщі обговорили підсумки 2022 року і плани на 2023 рік, зокрема посилення обороноздатності України та гуманітарні питання.

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Після візиту в США, повертаючись до Києва через Польщу, президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 грудня, в провів зустріч зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, повідомляє сайт глави української держави.

Зеленський і Дуда підбили підсумки 2022 року, а також обговорили стратегічні плани на майбутнє, порядок денний двосторонніх відносин та взаємодії на міжнародному рівні в 2023 році.

"Президенти торкнулися широкого спектра тем з акцентом на посиленні обороноздатності української держави та гуманітарних питаннях, що надзвичайно важливі, зокрема, для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни", - йдеться в повідомленні.

За словами глави кабінету президента Польщі Павела Шрота, президенти спілкувалися майже дві години. "Перш за все про візит президента Зеленського до Сполучених Штатів і важливість візиту для підтримки України, а також про двосторонні відносини між Польщею та Україною», - розповів він Reuters.

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