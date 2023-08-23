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Зеленський: Військові просять активнішої мобілізації

Степан Смишляєв
23 серпня 2023 р.

Українські військові говорять про необхідність більшої мобілізації, заявив Володимир Зеленський. Президент України вважає необхідним спершу навести лад у військкоматах і лікарських комісіях.

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Президент України Володимир Зеленський під час відвідин позицій ЗСУ на Донеччині.
Українські військові говорять про необхідність активнішої мобілізації, заявив Володимир Зеленський.Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський повідомив у середу, 23 серпня, що військові кажуть йому про необхідність активнішої мобілізації.

"Скажу відверто: військові з цим до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізовувати. Більше нічого я вам не можу сказати", - заявив він на пресконференції у Києві.

Президент зауважив, що в цьому питанні дуже важливо розуміти "хто це (мобілізацію. - Ред.) робить і як". "Тому питання військкоматів - дуже важливе, питання лікарських комісій - дуже важливе. Треба дуже швидко, якнайшвидше, прискорити процеси, навести лад, а потім уже розпочинати розмову про те, щоб збільшувати: як, ким, чим", - наголосив Зеленський.

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"Люди йдуть пішки, щоб не втратити дефіцитну бронетехніку"

Президент зауважив, що Збройні сили України (ЗСУ) під час контрнаступу стикаються з численними труднощами, зокрема, з браком техніки. "Там усе дуже щільно заміновано і непросто. І люди йдуть пішки, дуже часто йдуть пішки, щоб не втратити ту дефіцитну броньовану техніку. Якби в нас вона була з запасом, можна було б ризикувати", - зазначив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що українські командувачі максимально бережуть життя людей.

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Зеленський: Ми розслабилися

Зеленський додав, що після того, як Україна змогла витримати навалу Росії у перші місяці вторгнення, окремим людям здалося, що перемога вже досягнута. "Зараз, чесно, ми трішки розслабилися в думках, що ми вже перемогли. Ми не перемогли", - наголосив він.

Зеленський додав: те, що РФ не вдалося знищити Україну - це вже перемога, але не остаточна. "Ми повинні деокупувати всі наші території, повернути всіх наших людей, і поставити в цьому крапку. Або з таким сусідам, можливо, три крапки", - зазначив президент.

За його словами, саме зважаючи на це Україна наполягає на вступі до Північноатлантичного альянсу. "Але міняти НАТО на наші землі - це нечесна навіть розмова", - наголосив глава держави.

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Президент України Володимир Зеленський під час відвідин позицій ЗСУ на Донеччині.

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