Зеленський підписав указ про звільнення обласних військкомів

Указом Володимир Зеленський рекомендував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному припинити ротації керівників обласних військкомів та призначати на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 11 серпня 2023 року "Про результати перевіркитериторіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України". Як повідомляється на офіційному сайті глави української держави у четвер, 17 серпня, головнокомандувачу Збройних сил України (ЗСУ) Валерію Залужному рекомендується припинити ротації керівників обласних військкомів.

Хоч в указі сказано лише про рекомендації, 11 серпня Зеленський, коментуючи тодішнє рішення РНБО пообіцяв звільнити всіх обласних військкомів.

В рішенні РНБО також вказується на необхідності за рекомендаціями командирів призначати на посади керівників обласних військкомів офіцерів, які беруть участь у бойових діях, після їхньої перевірки Службою безпеки України (СБУ). Крім того, РНБО рекомендувала Офісу генпрокурора разом із Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) та Державним бюро розслідувань (ДБР) упродовж місяця вжити заходів з протидії вчиненню працівниками ТЦК корупційних та інших кримінальних правопорушень.

Читайте також: Корупція у ТЦК. Чи допоможуть звільнення обласних військкомів її побороти?

Корупція в ТЦК

Нині щодо посадовців ТЦК уже відкрито 112 кримінальних проваджень та оголошено 33 підозри. Раніше Україною прокотилася хвиля скандалів, пов'язаних з керівництвом чи представниками ТЦК. Мова йде, зокрема, про ексвійськкома Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та порушенні порядку несення військової служби.

Читайте також: Воєнкомгейт дістався Києва: затримали начальника Голосіївського ТЦК

Журналісти з'ясували, що близькі родичі Борисова під час повномасштабної війни придбали елітну нерухомість в Іспанії та дорогі автомобілі. Після оприлюднення журналістського розслідування Євгена Борисова звільнили, заарештували та висунули підозру. Після цього почалися масові перевірки роботи ТЦК, під час яких з'ясувалося, приміром, що на Закарпатті військком, за даними слідчих, змушував солдатів будувати собі маєток, а на Рівненщині - бив та знущався з підлеглого.