Понад 200 обшуків: поліція знов прийшла до військкоматів

Нацполіція, ДБР і прокуратура обшукують ТЦК, ВЛК і МСЕК у справах про "допомогу" в ухиленні від призову. Також правоохоронці шукають докази незаконного збагачення військкомів.

Працівники Національної поліції і прокуратури у вівторок, 22 серпня, проводять понад 200 одночасних обшуків у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК, колишні військкомати), військово-лікарських комісіях (ВЛК) і медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) майже в усіх регіонах України, йдеться у повідомленні Нацполіції у Facebook.

Також обшуки проводять за місцями проживання посадовців, які можуть бути причетні до масштабних корупційних схем в зазначених установах.

"За певну винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. Такі дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу", - зауважили в Нацполіції.

За кожним виявленим фактом розпочато кримінальні провадження, зокрема щодо зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України), наголосили в Офісі генерального прокурора.

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ДБР виявило 388 ймовірних "ухилянтів"

Своєю чергою Державне бюро розслідувань повідомило про проведення у вівторок обшуків у низці ВЛК Вінницької, Черкаської та Київської областей. Слідчі дії проводять "у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення" очільників обласних та районних ТЦК.

"Загалом встановлено 388 осіб, стосовно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо", - зазначили в ДБР.

У Бюро також називають ще одну статтю за якою порушені кримінальні провадження - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу).

Також в ДБР повідомили, що наприкінці минулого тижня провели ще 15 обшуків в Одеській та Миколаївській областях, а також Херсонському та Бериславському районних ТЦК.



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