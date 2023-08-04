Воєнкомгейт: є нові затримання та відправлення на передову

Керівника військкомату Полтавщини викрили на хабарі. За безпідставну винагороду підлеглим у мільйон гривень затримали донецького обласного воєнкома. А трьох військових ТЦК з Одещини відправили на передову за "оборудки".

Служба безпеки України (СБУ) затримала в п'ятницю, 4 серпня, керівника територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (військового комісаріату) на Полтавщині на хабарі .

"Затримали "на гарячому" керівника одного з районних військкоматів під час одержання хабаря. Задокументовано, що воєнком вимагав 70 тисяч гривень з власника місцевого підприємства, яке займається імпортом авто на територію України", - ідеться у повідомленні СБУ.

За хабар воєнком нібито обіцяв не створювати штучних перешкод у процесі зняття з військового обліку п'яти комерційних транспортних засобів задля переоформлення автомобілів в умовах воєнного стану.

Затримання керівника Донецького обласного військкомату

Цього ж дня правоохоронці затримали керівника Донецького обласного військкомату. Як повідомляють Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань (ДБР), йому оголосили підозру в перевищенні службових повноважень.

Раніше чоловік очолював Запорізький обласний ТЦК. За даними слідства, в 2022 році на цій посаді він без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади Збройних сил України (ЗСУ) нібито для виконання бойових завдань, проте встановлено, що вони не брали безпосередньої участі у бойових діях, і безпідставно отримали бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень, а один з підлеглих ще надав документи для отримання 700 тисяч гривень грошової допомоги у зв'язку з втратою працездатності внаслідок участі у бойових діях.

Крім того, підозрюваний влаштовував на роботу в ТЦК представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ за особливо тяжкими злочинами та допоміг знятися з військового обліку для виїзду за кордон "кримінальному авторитету", зазначають у ДБР.

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Одеського воєнкома-мільйонера відправили на передову

Напередодні Одеський обласний ТЦК повідомив, що відправив на передову воєнкома з міста Южне та двох його соратників внаслідок суспільного резонансу.

"Днями в соціальних мережах поширили інформацію, що "депутат та воєнком з міста Южне - Смирнов - став доларовим мільйонером під час війни, ще й "пригрів" у ТЦК двох своїх соратників. Реагуючи на суспільний резонанс всіх трьох вищезгаданих військовослужбовців роти охорони ТЦК м. Южний переведено для подальшої служби в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці ініціювали перевірку, а ДБР порушила кримінальне провадження.

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Масштабні перевірки військкоматів

Ввечері 3 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що перевірка військкомів виявила багато "відверто огидних" зловживань. "Всі факти, виявлені правоохоронцями, вони представлять обов'язково суспільству і розслідують у межах кримінальних проваджень", - сказав президент.

Комісію для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України Зеленський доручив створити міністерству оборони після скандалу з воєнкомом Одещини Євгеном Борисовом щодо купівлі під час війни елітної нерухомості за кордоном. З посади Борисова звільнили, а суд узяв його під варту за підозрою у незаконному збагаченні.

Згодом затримали керівників Рівненських обласного та районного ТЦК. Воєнкомам закидають побиття та знущання над підлеглим. Також начальнику одного з районних ТЦК Закарпаття повідомили про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень. Військкома викрили на використанні праці підлеглих для побудови власного будинку.

1 серпня правоохоронці повідомили про викриття "масштабної схеми" ухилення від призову: під час майже 100 обшуків у військкоматах Києва та 10 областей знайшли докази торгівлі медичними довідками про непридатність до служби.

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