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На Закарпатті військком змушував солдатів будувати його дім

Євгенія Наконечна
55 хв. тому

У начальника районного військкомату на Закарпатті, який незаконно використовував працю підлеглих, знайшли російську і радянську символіку.

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Вирішується питання щодо обрання районному воєнкому Закарпаття запобіжного заходу та відсторонення від посади.Фото: David Inderlied/dpa/picture alliance

У Закарпатській області начальника одного з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (раніше називалися військовими комісаріатами) викрили на використанні праці підлеглих для побудови власного будинку. Йому повідомили про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень, інформує в середу, 2 серпня Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний у службовий час використовував підлеглих для будівництва приватного будинку. Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича, щоб уникнути відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у майора знайшли "символіку РФ і СРСР: георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір країни-агресорки, футболку із логотипом "СССР", радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії, коробку із монетами РФ". 

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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Перевірки ТЦК і викриття воєнкомів

25 липня за підозрою у незаконному збагаченні суд узяв під варту колишнього військкома Одещини Євгена Борисова. Його звільнили наприкінці червня після скандалу з купівлею під час війни елітної нерухомості в Іспанії на понад чотири мільйони євро. Тоді президент України Володимир Зеленський доручив створити комісію міністерства оборони для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України.

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27 липня затримали керівників Рівненських обласного та районного ТЦК. Воєнкомам закидають побиття та знущання над підлеглим.

1 серпня правоохоронці повідомили про викриття "масштабної схеми" ухилення від призову: під час майже 100 обшуків у військкоматах Києва та 10 областей знайшли докази торгівлі медичними довідками про непридатність до служби.

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Наручники

На Закарпатті військком змушував солдатів будувати його дім

Політика55 хв. тому
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