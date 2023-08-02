На Закарпатті військком змушував солдатів будувати його дім

У начальника районного військкомату на Закарпатті, який незаконно використовував працю підлеглих, знайшли російську і радянську символіку.

У Закарпатській області начальника одного з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (раніше називалися військовими комісаріатами) викрили на використанні праці підлеглих для побудови власного будинку. Йому повідомили про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень, інформує в середу, 2 серпня Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний у службовий час використовував підлеглих для будівництва приватного будинку. Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича, щоб уникнути відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у майора знайшли "символіку РФ і СРСР: георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір країни-агресорки, футболку із логотипом "СССР", радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії, коробку із монетами РФ".

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Читайте також: Поліція розслідує побиття жінки працівником військкомату в Ужгороді

Перевірки ТЦК і викриття воєнкомів

25 липня за підозрою у незаконному збагаченні суд узяв під варту колишнього військкома Одещини Євгена Борисова. Його звільнили наприкінці червня після скандалу з купівлею під час війни елітної нерухомості в Іспанії на понад чотири мільйони євро. Тоді президент України Володимир Зеленський доручив створити комісію міністерства оборони для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України.

Читайте також: Зеленський рекомендував Залужному відправляти на фронт воєнкомів - Резніков

27 липня затримали керівників Рівненських обласного та районного ТЦК. Воєнкомам закидають побиття та знущання над підлеглим.

1 серпня правоохоронці повідомили про викриття "масштабної схеми" ухилення від призову: під час майже 100 обшуків у військкоматах Києва та 10 областей знайшли докази торгівлі медичними довідками про непридатність до служби.

Читайте також: Поліція Одещини розслідує "хуліганство" працівника військкомату зі стріляниною