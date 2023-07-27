На Рівненщині затримали двох військкомів за побиття колеги

В результаті обшуків у глав обласного та районного центрів комплектування на Рівненщині правоохоронці знайшли биту, яка використовувалася для побиття підлеглого, та пакети з речовиною, схожою на наркотики.

Державне бюро розслідувань (ДБР) у четвер, 27 липня, затримало керівників Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів). Їм закидають побиття та знущання над підлеглим.

"Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка", - йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

За даними слідства, керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, тоді як глава районного ТЦК усе це знімав на телефон. "Під час проведення "виховних заходів" в хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення", - стверджують у пресслужбі бюро.

Під час обшуків виявили биту та пакети з білою речовиною

Очільника обласного ТЦК та СП Рівненщині звинувачують в перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. У разі доведення провини його можуть позбавити волі на строк до 12 років. Українські ЗМІ повідомляють, що йдеться про Сергія Л.

Водночас в ході обшуку у глави Рівненського районного ТЦК та СП правоохоронці вилучили вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, зазначають у ДБР. Главі районного ТЦК та СП оголосили підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Читайте також: Зеленський рекомендував Залужному відправляти на фронт воєнкомів - Резніков

Підозра ексвійськкому Одещини

Це вже другий скандал за останній місяць, у центрі якого опинився керівник обласного військкомату в Україні. 22 липня колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову оголосили про підозру в незаконному збагаченні та умисному ухиленні від несення служби. Його заарештували на два місяці із можливістю внести заставу 150 мільйонів гривень.

За даними слідства, під час дії воєнного стану члени родини Борисова за його дорученням придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно в Іспанії на понад 150 мільйонів гривень, хоча офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат.

За даними Національного агентства з питань протидії корупції (НАЗК), Борисов незаконно збагатився на рекордну суму, яку колись доводилося виявляти агентству, - 188 мільйонів гривень.

Перевірка всіх військкомів по Україні

Крім того, під час війни Борисов разом із сім'єю майже місяць перебував у Молдові, Туреччині, Іспанії та на Сейшельських островах. Розслідуванню правоохоронців щодо незаконного збагачення Борисова передувала публікація у ЗМІ про купівлю його родиною коштовної нерухомості в Іспанії.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський доручив звільнити військкома, а також створити комісію міністерства оборони для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України.

Читайте також: Справа Борисова, або Як унеможливити корупцію під час мобілізації?