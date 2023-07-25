  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Закон і правоУкраїна

Суд заарештував колишнього військкома Одещини на два місяці

Роман Губа
1 год. тому

Ексначальника Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки ЗСУ Борисова заарештували на 60 діб. Його підозрюють у незаконному збагаченні після того, як його родичі придбали нерухомість в Іспанії.

https://p.dw.com/p/4UNoe
Символічне зображення людини в наручниках
Суд арештував ексначальника Одеського ТЦК та СПФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Печерський районний суд Києва у вівторок, 25 липня, заарештував ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України Євгена Борисова, повідомляє "Суспільне".

Термін арешту становить 60 діб з можливість внести заставу 150 мільйонів гривень.

Колишнього військкома затримали 24 липня у Києві. За даними ДБР, Борисов намагався втекти від слідства, при цьому використовував елементи конспірації - змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування. 

Купівля елітного майна в Іспанії під час війни

22 липня Борисову оголосили про підозру в незаконному збагаченні та умисному ухиленні від несення служби, а також оголосили його в розшуку. За даними слідства, під час дії воєнного стану члени родини Борисова за його дорученням придбали автомобілі преміумкласу та нерухоме майно в Іспанії на понад 150 мільйонів гривень, хоча офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат.

Зокрема, дружина Борисова купила офісне приміщення в Іспанії за понад 700 тисяч євро, а мати - будинок в Іспанії за понад чотири мільйони євро, а також автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже три мільйони гривень. "Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвійськкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser", - повідомляє ДБР. Борисову загрожує до 10 років тюрми.

За даними Національного агентства з питань протидії корупції (НАЗК), Борисов незаконно збагатився на рекордну суму, яку колись виявляло агентство, - 188 мільйонів гривень.

Новорічні свята на Сейшелах

Крім того, як повідомляли в Офісі генпрокурора, на початку грудня 2022 року Борисов, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з'являвся на військову службу без поважних причин. А в другій половині грудня 2022 року "шляхом обману виїхав за межі країни".

Зазначається, що Борисов разом із сім'єю майже місяць перебував у Молдові, Туреччині, Іспанії та на Сейшельських островах.

Після розслідування про майно Борисова президент України Володимир Зеленський доручив створити комісію міністерства оборони для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України.

Читайте також: Зеленський рекомендував Залужному відправляти на фронт воєнкомів - Резніков

Військовий облік жінок: обов’язковий чи добровільний?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Бронетранспортер Stryker

США оголосили новий пакет допомоги Україні на 400 мільйонів

Конфлікти41 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Завантаження зерна в порту Рені на Дунаї для подальшого експорту

"Лінії солідарності" ЄС - альтернатива "зерновій угоді"?

"Лінії солідарності" ЄС - альтернатива "зерновій угоді"?

Конфлікти12 год. тому
Абревіатури партій ХДС і АдН німецькою мовою

Чи вистоїть "брандмауер" консерваторів у ФРН під тиском АдН?

Чи вистоїть "брандмауер" консерваторів у ФРН під тиском АдН?

Політика7 год. тому
Міст імені Патона вже давно потребує капітального ремонту (архівне фото)

Аварійні мости в Україні: користування на свій страх і ризик

Аварійні мости в Україні: користування на свій страх і ризик

Суспільство11 год. тому
Місію для оцінки збитків направить ЮНЕСКО. Про це йдеться в заяві організації, яка "глибоко стурбована і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад", який може бути прирівняним до воєнного злочину. У список Світової спадщини ЮНЕСКО Одеса була включена у січні 2023 року через загрозу руйнування. Станом на 20 липня 2023 ЮНЕСКО підтвердила збитки, завдані 270 об'єктам культурної спадщини України.

Одеса після ракетної атаки РФ: руйнування десятків пам'яток архітектури

Одеса після ракетної атаки РФ: руйнування десятків пам'яток архітектури

Архітектура24 липня 2023 р.9 фото
Відвантаження обладнання для атомної енергетики на заводі у Волгодонську, Росія

Чому атомна промисловість РФ досі не під санкціями ЄС?

Чому атомна промисловість РФ досі не під санкціями ЄС?

Політика24 липня 2023 р.
external

Отримав нову ногу і знову на фронт - "Європа у фокусі"

Отримав нову ногу і знову на фронт - "Європа у фокусі"

Конфлікти24 липня 2023 р.26:00 хв.
На головну сторінку