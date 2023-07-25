Суд заарештував колишнього військкома Одещини на два місяці

Ексначальника Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки ЗСУ Борисова заарештували на 60 діб. Його підозрюють у незаконному збагаченні після того, як його родичі придбали нерухомість в Іспанії.

Печерський районний суд Києва у вівторок, 25 липня, заарештував ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України Євгена Борисова, повідомляє "Суспільне".

Термін арешту становить 60 діб з можливість внести заставу 150 мільйонів гривень.

Колишнього військкома затримали 24 липня у Києві. За даними ДБР, Борисов намагався втекти від слідства, при цьому використовував елементи конспірації - змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування.

Купівля елітного майна в Іспанії під час війни

22 липня Борисову оголосили про підозру в незаконному збагаченні та умисному ухиленні від несення служби, а також оголосили його в розшуку. За даними слідства, під час дії воєнного стану члени родини Борисова за його дорученням придбали автомобілі преміумкласу та нерухоме майно в Іспанії на понад 150 мільйонів гривень, хоча офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат.

Зокрема, дружина Борисова купила офісне приміщення в Іспанії за понад 700 тисяч євро, а мати - будинок в Іспанії за понад чотири мільйони євро, а також автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже три мільйони гривень. "Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвійськкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser", - повідомляє ДБР. Борисову загрожує до 10 років тюрми.

За даними Національного агентства з питань протидії корупції (НАЗК), Борисов незаконно збагатився на рекордну суму, яку колись виявляло агентство, - 188 мільйонів гривень.

Новорічні свята на Сейшелах

Крім того, як повідомляли в Офісі генпрокурора, на початку грудня 2022 року Борисов, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з'являвся на військову службу без поважних причин. А в другій половині грудня 2022 року "шляхом обману виїхав за межі країни".

Зазначається, що Борисов разом із сім'єю майже місяць перебував у Молдові, Туреччині, Іспанії та на Сейшельських островах.

Після розслідування про майно Борисова президент України Володимир Зеленський доручив створити комісію міністерства оборони для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України.

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