Правоохоронці провели сотню обшуків у військкоматах України

Поліція закидає головному військкому Дніпропетровщини незаконне збагачення, а працівникам Білгород-Дністровського ТЦК - торгівлю довідками про непридатність до служби. Втім офіційних підозр поки не оголошено.

Про викриття "масштабної схеми" ухилення від призову у військо у вівторок, 1 серпня, одночасно повідомили Національна поліція, Служба безпеки та Офіс генерального прокурора України. Правоохоронці провели майже 100 обшуків у військоматах Києва та ще 10 областей, під час яких, як стверджують, знайшли докази торгівлі медичними довідками про непридатність до служби.

Мережа для ухилення від мобілізації

В повідомленні поліції вказано: схему організували працівники Білгород-Дністровського територіального центру комлектування та соцпідтримки. Ухилянти ставали на облік до цього військкомату, отримували підроблену довідку від військово-лікарської комісії, а потім знімались з обліку як непридатні до військової служби.

СБУ додає: мережа "посередників" білгород-дністровських військкомів працювала у дев'яти регіонах. Спецслужба закидає їм ще й переправлення "ухилянтів" за кордон через пункт пропуску "Старокозаче" на Одещині.

В повідомленнях правоохоронців по-різному вказана вартість "послуги". Прокуратура повідомляє про "в средньому шість тисяч доларів", поліція називає суму до 10 тисяч, а СБУ - "від семи до 10 тисяч".

Різниться і кваліфікація дій військкомів: поліція каже про підробку документів і незаконе переправлення через кордон, СБУ додає до цього шахрайство, зловживання впливом, незаконе заволодіння траспортом, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, та підробку грошей. А прокуратура зазначає, що питання повідомлення про підозру причетним ще вирішується.

Читайте також: Мобілізація в Україні: ухиляння без покарання

Дві квартири у військкома

Правоохоронці провели також обшуки і у керівника Дніпропетровського обласного центру комлектування. Посадовець, імя якого правоохоронці не називають, за їхніми даними, за останні півтора роки придбав майна на 350 тисяч доларів. Зокрема, він оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири на території Дніпра і зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м². Правоохоронці закидають головному військкому області незаконне збагачення.

Нагадаємо, минулого тижня за підозрою у незаконному збагаченні суд заарештував колишнього головного військкома Одещини Євгена Борисова. Його звільнили наприкінці червня після після скандалу з купівлею під час війни вілли та автомобілів преміум класу в Іспанії на понад чотири мільйони євро.