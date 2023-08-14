Чи допоможуть звільнення військкомів побороти корупцію?

"Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни - це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, - саме їм можна довірити цю систему комплектування", - про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), де було увалено відповідне рішення.

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Зеленський про військкомів: "Хтось брав готівкою, хтось - криптовалютою"

Цьому засіданню передувала перевірка Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП, далі - ТЦК), які замінили в Україні радянську систему військових комісаріатів. За даними Державного бюро розслідувань, щодо посадовців ТЦК відкрито 112 кримінальних проваджень, висунуто 33 підозри, до суду передали 15 обвинувальних актів. "Обласні "воєнкоми", міські, районні. Працівники ВЛК (військово-лікарських комісій. - Ред.) Інші посадові особи. Зловживання в різних областях: Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою - хіба що в цьому різниця. Цинізм усюди однаковий", - повідомив Володимир Зеленський у Telegram, розповідаючи про підсумки засідання РНБО.

До цього в Україні мала місце низка скандалів, пов'язаних з керівництвом чи представниками ТЦК. Мова йде, зокрема, про ексвійськкома Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та порушенні порядку несення військової служби. Журналісти з'ясували, що близькі родичі Борисова під час повномасштабної війни придбали елітну нерухомість в Іспанії та дорогі автомобілі. Після оприлюднення журналістського розслідування Євгена Борисова звільнили, заарештували та висунули йому підозру. Після цього почалися масові перевірки роботи ТЦК, у ході яких з'ясувалося, наприклад, що на Закарпатті військком, за даними слідчих, змушував солдатів будувати собі маєток, а на Рівненщині - бив та знущався з підлеглого.

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За якими критеріями звільнили всіх обласних військкомів?

Тим часом парламентська опозиція закликала президента оприлюднити критерії, за якими звільнили всіх без винятку військкомів, а не лише тих, кого помітили у недоброчесності чи зловживаннях. "Хотілося б почути критерії, за якими звільняють всіх воєнкомів. Якщо вони всі хабарники і причетні до протиправних дій, то це виведення їх з-під кримінальних справ. І їх треба не звільняти, а садити", - написала у Telegram співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко.

Президент пообіцяв, що саджати будуть, але не всіх. "Армія не є й ніколи не буде заміною кримінальному покаранню. Посадовців, які переплутали погони й вигоду, точно - під суд", - заявив Володимир Зеленський. Він зауважив, що звільнені військкоми та інші посадовці, які мають погони і щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення, мають іти на фронт, якщо хочуть зберегти погони та довести свою гідність.

Звільнення військкомів - задоволення запиту суспільства

Тотальна заміна військкомів була очікуванням суспільства, і Володимир Зеленський його успішно задовольнив, вважає політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. На його думку, президент робить ставку на людей з бойовим досвідом, які мають стати моральними запобіжниками протикорупції в системі. При цьому експерт додає, що це не реформа і що влада не запропонувала повноцінних запобіжників для корупції. "Ставка на людей, які прийшли з війни, є показовою. Це в стилі ручного управління. Але, як і для звільнених, для нових людей спокуси в системі великі. Бо про проблему корупції в військкоматах було відомо ще з радянських часів, але зараз це стало занадто хлібне місце, бо багато людей прагнуть відкупитися, аби не йти на війну. Чи встоять перед спокусами нові набрані в ТЦК кадри, покаже час", - прокоментував DW Володимир Фесенко.

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Зміна людей у системі була потрібна, але не всіх одночасно, оскільки система комплектування "зависне" щонайменше на три місяці, поки нові люди освоюватимуться на нових посадах, вважає голова антикорупційної організації State Watch Гліб Каневський. "Змінити всіх старих на нових - це плюс у короткостроковій перспективі, адже президент задовольняє суспільне очікування на справедливість. Однак коли система втрачає одночасно таку кількість керівників, це погано впливає на її роботу та швидкість ухвалення рішень. Поки нові керівники ТЦК входитимуть у курс справ, комплектування пригальмується. А ТЦК й так ледь дають раду своїм функціям з набору кадрів до армії", - каже Каневський. Він вказує на те, що просто змінити людей недостатньо, оскільки вони потраплять в те ж саме корупційне середовище. На його думку, зараз варто почати зі створення внутрішнього аудиту та антикорупційних запобіжників, аби система ТЦК працювала прозоро за умови будь-яких кадрових перестановок. "Не закладено антикорупційні запобіжники на законодавчому рівні, які б унеможливили чи мінімізували корупцію нових військкомів", - критикує Гліб Каневський.

Любов Галан, співзасновниця правозахисного центру "Принцип", що займається правовою допомогою військовим, вважає, що без прозорості в роботі ТЦК неможливо подолати корупцію навіть з новими керівниками. Вона вказує на те, що в цій системі має бути запроваджено ефективний електронний документообіг. А реєстр даних мобілізованих має бути синхронізовано з іншими електронними реєстрами, що знизить рівень корупції в системі ТЦК. "Ми як громадянське суспільство хотіли б окрім кадрових змін мати рух до системних змін. Бо можуть прийти хороші кадри, а може, і ні. А іноді навіть хороші люди на окремих посадах змінюють свою етику", - підкреслює правозахисниця.

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Перетин кордону як джерело корупції

На думку голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова, для боротьби з корупцією у військкоматах нових призначень буде недостатньо. "Якщо ми не будемо змінювати систему, правила і просто призначати інших людей, навіть після фронту, навіть тих, хто пройшов бої, вони будуть інтегруватися в наявну систему. Ми все одно на виході отримаємо корупцію", - заявив голова НАЗК в ефірі Національного телемарафону.

За його словами, НАЗК, яке здійснює моніторинг способу життя керівників та заступників керівників ТЦК, підготувало план заходів з усунення причин корупції, зокрема під час перетину кордону. "Як пов'язані центри комплектування та перетин кордону? Центри комплектування видають довідки про непридатність до військової служби, а це якраз основне джерело зловживання. Ці довідки дають право потім залишити країну", - сказав Новіков. За його словами, план передбачає зміну правил перетину кордону, а також норм видачі документів для цього. Окрім того, бази даних прикордонної служби та центрів комплектування будуть пов'язані між собою і забезпечать прозорість усього процесу, додав Новіков.