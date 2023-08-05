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Воєнкомгейт у Києві: затримали начальника Голосіївського ТЦК

Ігор Бурдига
1 год. тому

ДБР закидає керівникові Голосіївського військкомату у столиці України незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку у змові з посадовцем Київської міської військової адміністрації.

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Symbolbild Angeklagter in Handschellen
Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Співробітники Державного бюро розслідуваннь та Офісу генерального прокурора у суботу, 5 серпня, затримали в Києві начальника Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, військкомат). Як повідомляють правоохороні відомства у своїх пресрелізах, йому закидають участь в корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку.

ДБР стверджує, що воєнком діяв у змові з затриманим двома днями раніше посадовцем Київської міської військової адміністрації. За 10 тисяч доларів вони нібито оформлювали чоловікам пакет фіктивних документів про непридатність до військової служби.

Обом офіційно повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон, що загрожує позбавленням волі на строк до девяти років. Чиновника військової адміністрації, який за сумістництвом обіймає посаду у штабі командування Сухопутних військ, на час розслідування суд вже відправив під варту їз заставою 1,8 мільйона гривень.

Правоохоронці не розголошують ім'я затриманого в суботу воєнкома, втім з державних реєстрів випливає, що Голосіївський воєнокмат в українській столиці очолює Михайло Смірнов.

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Воєнкомгейт триває

Масштабні перевірки воійськоматів почалися у липні після скандалу із керівником Одеського обласного ТЦК Євгеном Борисовим, викритим на купівлі під час війни елітної нерухомості за кордоном. З посади Борисова звільнили, а суд узяв його під варту за підозрою у незаконному збагаченні.

Згодом затримали керівників Рівненських обласного та районного ТЦК. Воєнкомам закидають побиття та знущання над підлеглим. Також начальнику одного з районних ТЦК Закарпаття повідомили про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень - його викрили на використанні праці підлеглих для побудови власного будинку.

1 серпня правоохоронці повідомили про викриття "масштабної схеми" ухилення від призову: під час майже 100 обшуків у військкоматах Києва та 10 областей знайшли докази торгівлі медичними довідками про непридатність до служби.

Ввечері 3 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що перевірка військкомів виявила багато "відверто огидних" зловживань. "Всі факти, виявлені правоохоронцями, вони представлять обов'язково суспільству і розслідують у межах кримінальних проваджень", - сказав президент.

 

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