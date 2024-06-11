Зеленський у Бундестазі: Путін має особисто програти війну

Президент України Володимир Зеленський 11 червня виступив з промовою у Бундестазі. У ній він наголосив на необхідності притягнення РФ до відповідальності за розв'язану війну.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, виступив з промовою у Бундестазі. Це був перший в історії виступ українського президента в німецькому парламенті - до цього Зеленський у березні 2022 року виступав перед німецькими депутатами по відеозв'язку. Депутати Бундестагу та присутні у залі парламенту німецькі урядовці переривали оплесками виступ Зеленського понад десять разів, а завершення промови супроводжувалося кількахвилинними оваціями стоячи.

"Ми не залишимо війну після себе"

Свою промову Зеленський розпочав з подяки народу та владі Німеччини за підтримку України у війні. "Ви допомагали, ви допомагаєте. Я дякую тобі, Німеччино", - сказав він.

Зеленський констатував, що багатьом поколінням жителів Європи не судилося жити у мирі. "І саме тому такої великої сили набула мрія про Європу, якій треба бути континентом культури, треба бути континентом людей, треба бути континентом без війни", - наголосив Зеленський. Він додав, що особисто впевнений у саме такій Європі, "яка зробить усе, щоб виправити цю помилку європейської історії, цю війну, що триває на нашому континенті і загрожує перерости у значно ширше протистояння".

"Ми не залишимо її після себе, ми завершимо цю війну, ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи, усіх нас і тих, хто буде після нас", - пообіцяв український президент, додавши, що війна повинна закінчитися на умовах України.

Володимира Зеленського вітають у німецькому Бундестазі Фото: Lisi Niesner/REUTERS

"Росія повинна пройти через повну відповідальність за війну"

Після цього Зеленський у своєму виступі нагадав частину історії Німеччини, коли вона була розділена на дві частини. "І тому ви можете зрозуміти нас, українців. Можете зрозуміти, чому ми так боремося проти спроб Росії розділити нас, розділити Україну, чому ми робимо абсолютно все, щоб не допустити стіни між частинами нашої країни. Жодна країна не має бути приречена на те, щоб колючий дріт на десятиліття розірвав її тіло", - зазначив він.

Президент наголосив, що після завершення війни слід не допустити жодних принижень українського народу, що українці "заслуговують на спокій" і на "достойне завершення війни" - таке, яке не залишає сумнівів у тому, хто у ній переміг.

"А той, хто приніс війну, - повинен, навпаки, забути про спокій назавжди, винний у війні має понести відповідальність, справедливо відповісти за кожензлочин цієї війни. І тільки за справедливої відповідальності виростає історичний шанс вилікуватися від агресії. Росія повинна через це пройти, через повну та принципову відповідальність за розв'язану війну", - наголосив Зеленський.

Він додав, що для відбудови України після війни має бути використано кожен можливий російський актив, і це має статися "без будь-яких компромісів з агресором". "Час для компромісів було вичерпано тоді, коли Путін почав спалювати наші міста і нагороджувати своїх вбивць, коли він почав ставити на вбивства замість договорів", - сказав український президент.

Володимир Зеленський виступає у Бундестазі Фото: Lisi Niesner/REUTERS

"Путін зітре надію домовитися з ним"

Зеленський також зазначив, що у Європі не повинно бути "дефіциту захисту від російської армії", і що "слово когось у Москві не може бути таким захистом". "Європа повинна бути континентом достатньої сили, щоб бути простором достатньо міцного миру. Інакше просто не вийде. Навіть якби хтось спробував інакше - Путін сам зітре будь-яку надію домовитися з ним", - попередив Зеленський.

Він нагадав, що прагнення Путіна "підкорювати" виходить далеко за межі країн-сусідів РФ, адже, за словами президента, "російські вбивці були в Алеппо і є в Африці, вони вчилися війні, руйнуючи Грозний, ламаючи Грузію, вони залишили Молдову розділеною, вони поставили на коліна Білорусь". "Чи дозволимо ми Росії продовжити цю ходу Європою, цю ходу зневаги до життя і націй? Точно ні. І це - наш спільний інтерес, спільний інтерес, щоб Путін особисто програв, програв цю війну, програв спробу зіштовхнути Європу на рівень, коли з війни вже не вибратися", - закликав президент України.

Зеленський нагадав, що незадовго до падіння Берлінського муру багатьом здавалося, що він назавжди. "І так само зараз декому здається, що Путін назавжди і що війні немає кінця. Але це не так. Усе це ілюзія, яку можна розвіяти лідерством, можна розвіяти рішеннями, можна розвіяти успіхом. Ми це зробимо разом з тобою, Німеччино. Українці завжди будуть вдячні вам за це", - сказав Зеленський.

За його словами, в України та Німеччини немає іншої мети, окрім досягнення миру та виконання обов'язку захисту народів, Європи та міжнародного порядку. "Це в Росії - інші цілі й інші мрії. Вона одна проти всіх нас. І саме тому ми повинні всі разом примусити її змінитися. І це можливо, бо не буває стін, які не падають", - вважає президент.

Володимир Зеленський подякував німецькому народу за підтримку Фото: Axel Schmidt/REUTERS

Зеленський про "саміт миру": "Ми хочемо дати шанс дипломатії"

За його словами, "саміт миру", який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, покликаний "почати відновлення безпеки та рух до справжнього миру, почати повертати дієвість статуту ООН та до базових норм міжнародного права".

"Ми хочемо дати шанс дипломатії і зібрали для цього близько сотні держав. Україна ніколи не покладалася лише на силу зброї. Так, ми розуміємо, проти яких вбивць доводиться сьогодні боротися і не забудемо, що лише зброя ефективно їх зупиняє і захищає наші життя. Але ми пам'ятаємо також і те, що мир виростає не з пострілів, а з надійних гарантій, що пострілів більше не буде і зло більше не прийде на землю народу, який воно хотіло знищити", - зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський прибув до Німеччини напередодні ввечері. У вівторок, 11 червня, він разом з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) взяв участь у конференції з відновлення України, яка триває 11-12 червня у Берліні.

На цій конференції уряд Німеччини має намір надати довгострокову перспективу щодо відбудови України та стимулювати інвестиції. Йтиметься і про питання надзвичайної допомоги на тлі атак РФ. Обговорюватимуть також підтримку малих і середніх підприємств в Україні та пошук необхідних фахівців.