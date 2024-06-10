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ПолітикаУкраїна

Володимир Зеленський прибув до Берліна

Дмитро Шварц
10 червня 2024 р.

Український президент Володимир Зеленський візьме участь у конференції з питань відновлення України, зустрінеться з канцлером Шольцом та виступить у Бундестазі.

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Володимир Зеленський (л) і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Ахен, 2023 рік)
Володимир Зеленський (л) і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Ахен, 2023 рік)Фото: Ina Fassbender/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський ввечері у понеділок, 10 червня, прибув з візитом до Німеччини. Про це він повідомив у соцмережах.

"Прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом", - написав він у Telegram. 

У Берліні разом з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) Зеленський 11 червня відкриє та візьме участь у Міжнародній конференції з питань відбудови України. Крім того, очікується, що Зеленский вперше особисто виступить у Бундестазі. За словами Зеленського, він також проведе зустріч з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) та відвідає військову базу, де проходять навчання українські військові.

URC2024 

Конференція з питань відновлення України триватиме 11-12 червня. Участь у ній візьмуть близько 2000 учасників зі сфер політики і бізнесу, а також від міжнародних організацій. Оглядачі зазначають, що конференція не є класичною донорською, а має на меті створення мережі учасників відбудови України. У Берліні перебуває спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер

Основні панелі конференції - відновлення України, фінансова програма для Києва, розвиток оборонної промисловісті України, відновлення та інтеграція на ринок праці, сталий розвиток міст, енергоефективність та посилення стійкості муніципальної інфраструктури в Україні. 

Як повідомлялось, за день до цього заходу в Берліні в Україні у відставку подав глава Держагентства відновлення Мустафа Найєм .  На початку травня цього року парламент України проголосував за відставку міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Ділове видання Financial Times оцінило ці кроки саме перед конференцією в Берліні як "руйнівні" дії. Це, як пише видання, підриває довіру Заходу до уряду України та до президента Зеленського.  

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