Володимир Зеленський прибув до Берліна

Український президент Володимир Зеленський візьме участь у конференції з питань відновлення України, зустрінеться з канцлером Шольцом та виступить у Бундестазі.

Президент України Володимир Зеленський ввечері у понеділок, 10 червня, прибув з візитом до Німеччини. Про це він повідомив у соцмережах.

"Прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом", - написав він у Telegram.

У Берліні разом з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) Зеленський 11 червня відкриє та візьме участь у Міжнародній конференції з питань відбудови України. Крім того, очікується, що Зеленский вперше особисто виступить у Бундестазі. За словами Зеленського, він також проведе зустріч з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) та відвідає військову базу, де проходять навчання українські військові.

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Конференція з питань відновлення України триватиме 11-12 червня. Участь у ній візьмуть близько 2000 учасників зі сфер політики і бізнесу, а також від міжнародних організацій. Оглядачі зазначають, що конференція не є класичною донорською, а має на меті створення мережі учасників відбудови України. У Берліні перебуває спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Основні панелі конференції - відновлення України, фінансова програма для Києва, розвиток оборонної промисловісті України, відновлення та інтеграція на ринок праці, сталий розвиток міст, енергоефективність та посилення стійкості муніципальної інфраструктури в Україні.

Як повідомлялось, за день до цього заходу в Берліні в Україні у відставку подав глава Держагентства відновлення Мустафа Найєм . На початку травня цього року парламент України проголосував за відставку міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Ділове видання Financial Times оцінило ці кроки саме перед конференцією в Берліні як "руйнівні" дії. Це, як пише видання, підриває довіру Заходу до уряду України та до президента Зеленського.

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