Джо Байден у Парижі: Європа може опинитися під загрозою

Путін не збирається зупинятися на Україні, застеріг президент США Джо Байден у Парижі та пообіцяв подальшу підтримку Вашингтона Україні в її боротьбі проти російського вторгнення.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пообіцяв підтримку Вашингтона Україні в її боротьбі проти російського вторгнення. Про це він заявив у суботу, 8 червня, під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

"Путін не збирається зупинятися на Україні... Вся Європа опиниться під загрозою, ми не допустимо цього. Сполучені Штати міцно стоять поруч з Україною. Ми не підемо, повторюю це ще раз, ми не підемо", - заявив він.

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Макрон обіцяє створити коаліцію військових інстуркторів

Президент Франції Макрон у п'ятницю під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським анонсував створення коаліції західних держав, які будуть надсилати своїх військових інструкторів до України.

"Багато хто з наших партнерів уже дав свою згоду. Ми знаємо вже, що ми не будемо одні, і ми використаємо наступні дні, щоб організувати цю найширшу коаліцію", - заявив він.

За словами Макрона, "Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей і їх треба буде комплектувати". "Це будуть десятки тисяч нових солдатів. І набагато ефективніше і практичніше в даних умовах формувати людей на українській території. Це легітимний захід", - зазначив він.

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При цьому, він наголосив, що Франція не воює з Росією, а відправка військових інструкторів не є ескалацією.

"Ми не хочемо ескалації, але ми хочемо зробити все, що є в наших можливостях, щоб допомогти Україні протистояти. Тому, коли Україна просить від нас навчання на своїй суверенній території своїх мобілізованих солдатів - це ескалація? Ні. Це не посилати європейських солдатів чи союзників на лінію фронту. Це визнати українську суверенність на її території", - додав він.