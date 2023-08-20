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Зеленський: РФ випустила по Україні понад 6,5 тисячі ракет

Олександр Куницький
2 год. тому

Росія випустила по Україні понад 6,5 тисячі ракет і 3,5 тисячі дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів. Він подякував цій країні за лідерство у наданні підтримки Україні.

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Рятувальники на місці влучання російської ракети, Краматорськ, 15 серпня 2023 року
Рятувальники на місці влучання російської ракети, Краматорськ, 15 серпня 2023 рокуФото: Jose Colon/AA/picture alliance

З початку повномасштабного вторгнення російські війська застосували понад 6,5 тисячі ракет і 3,5 тисячі дронів-камікадзе для ударів по український території. Про це у неділю, 20 серпня, повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. 

"За час від 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, агресорка використала проти України вже понад 6,5 тисячі ракет та понад 3,5 тисячі ударних дронів, зокрема іранських дронів Shahed. Абсолютна більшість з них (була використана. - Ред.) саме по цивільних, а не військових об'єктах", - сказав він.

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У зв'язку з цим Зеленський наголосив на важливості протиповітряної оборони (ППО), і подякував Нідерландам за лідерство щодо надання України засобів ППО. "Дякуємо за кожну одиницю цієї зброї", - наголосив президент.

Також Зеленський назвав історичною домовленість із Нідерландами про надання Україні винищувачів F-16, які будуть використані для того, щоб "тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл". "F-16 неодмінно дадуть нову енергію, впевненість, нову мотивацію для і воїнів, і цивільного населення. І дадуть, я впевнений, новий результат для України і всієї Європи", - наголосив він.

Водночас він зазначив, що остаточно говорити про кількість переданих літаків F-16 Україні можна буде сказати пізніше. "Марк (Рютте. - Ред.) сказав, що обговорюємо цифру 42, але попереду у нас буде розмова ще з колегами з Данії. Як сказав Марк, це спільне погодження - надати літаки Україні. Я думаю, буде справедливим говорити про кількість трішки згодом", - зазначив Зеленський.  

Зеленський: До формули миру приєдналися 63 країни

Також глава України наголосив на важливості лідерства Нідерландів щодо реалізації ініціатив з відновлення сталого та справедливого миру, широко відомих як "формула миру". "Щотижня ми додаємо дипломатичні команди, нові країни до спільної глобальної роботи. Нині 63 держави на рівні послів вже приєдналися (до формули миру - Ред.). Нідерланди - серед перших", - сказав Зеленський.

Також він висловив упевненість, що після російської агресії буде відновлено міжнародне право та статут ООН, і "в цьому результаті буде значна заслуга лідерства Нідерландів".

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Переговори щодо гарантій безпеки

Своєю чергою Марк Рютте повідомив, що сьогодні Україна та Нідерланди розпочали перемовини щодо двосторонньої угоди про довгострокові безпекові гарантії на базі декларації Великої сімки (G7). "Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", - наголосив Рютте.

Нагадаємо, країни-члени G7 під час саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у Вільнюс ухвалили декларацію щодо довгострокового сприяння безпеці України. Вона передбачає подальше укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами. Нині до декларації G7 вже приєдналися ще 18 країн. Також Україна розпочала переговори щодо двосторонніх угод, передбачених цією декларацією, зі США та Великобританією.

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