ЗМІ: 81 відсотків іноземних складових у ракетах РФ - зі США

Російські ракети містять компоненти зі США, Швейцарії, ФРН та Японії, пише видання LIGA.net з посиланням на новий документ групи Єрмака-Макфола.

Росія використовує для виробництва ракет електронні компоненти, вироблені в Сполучених Штатах, Швейцарії, Німеччині та Японії. При чому найбільше іноземних компонентів - саме американські (81 відсоток). Частка компонентів зі Швейцарії складає 8 відсотків, по 3,5 відсотка - компоненти з ФРН та Японії. Про це йдеться у новому документі санкційної групи Єрмака-Макфола, який є в розпорядженні українського видання LIGA.net .

За даними групи Єрмака-Макфола, у складі крилатих ракет повітряного базування Х-101 міститься щонайменше 53 типи ЕКБ (мікросхеми, чіпи тощо) виробництва іноземних компаній.

Зокрема, компоненти таких компаній, як STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) та Cypress Semiconductor (США).

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Для виробництва крилатих ракет морського базування 3М-14 "Калібр" використовується щонайменше 45 типів ЕКБ іноземного виробництва.

Балістичні ракети 9М723 та крилаті ракети 9М728/9М729 зі складу комплексу "Іскандер" оснащуються як мінімум 15 та 32 типами іноземної ЕКБ відповідно. А у складі аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" використовується не менше ніж 48 іноземних компонентів.

У ракеті "Торнадо-С", зокрема у головній частині, виявили чип, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили виданню у ГУР Міноборони.

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Підсанкційні товари надходять РФ через треті країни

На початку березня цього року видання Bloomberg із посиланням на неназваного високопоставленого європейського дипломата писало, що Росія, попри все, успішно обходить санкції ЄС та країн Великої сімки (G7), щоб забезпечити постачання напівпровідників та інших технологій, необхідних для війни проти України.

За словами дипломата, аналіз торговельних даних дозволяє припустити, що сучасні чіпи та інтегральні схеми, зроблені в ЄС та інших державах, поставляються до РФ через треті країни, як-от Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Казахстан.

Раніше The Wall Street Journal писав, що РФ отримує з Китаю в обхід санкцій навігаційне обладнання, технології придушення радіосигналів і деталі для літаків. У травні ділове видання Financial Times (FT) повідомило, що Єврокомісія вперше внесла до списку санкцій сім компаній з КНР, які постачають до Росії обладнання, яке може бути використане у військових цілях.

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Крім того, FT писало, що представники США, Євросоюзу та Великобританії ведуть перемовини з ОАЕ про припинення реекспорту товарів до Росії.

Patriot проти "Кинджала" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video