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Фото: Imago/Itar-Tass/D. Kozhevnikov
ЕкономікаКитай

Китайська фірма імпортувала мідь з окупованої України - ЗМІ

Ольга Журавльова
39 хв. тому

За даними російської митної документації, китайська компанія Quzhou Nova за пів року купила у Дебальцевського заводу в "ДНР" мідних сплавів на 7,4 мільйона доларів.

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Китайська компанія купила злитки мідних сплавів на щонайменше 7,4 мільйона доларів у заводу на окупованій Росією території України, який підпадає під дію західних санкцій. Про це свідчать дані російської митниці, які проаналізувало та поширило в п'ятницю, 14 квітня, агентство Reuters.

Китайська фірма Quzhou Nova купила щонайменше 3220 тонн мідного сплаву у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування з 8 жовтня 2022 року до 24 березня 2023 року. Поставки з заводу здійснювалися через Новоросійський морський порт на півдні РФ.

Завод розташований у Донецькій області - одній з чотирьох, які президент РФ Володимир Путін оголосив "частиною Росії" у вересні минулого року. Дебальцеве контролюється самопроголошеним утворенням "ДНР" ще з 2015 року.

Китайська компанія відкидає купівлю злитків

Quzhou Nova базується в місті Цюйчжоу у східній провінції Чжецзян. Згідно з її сайтом, вона спеціалізується на експорті пакувального паперу, зокрема алюмінієвої фольги та поліпропіленової плівки. Для чого компанії могли знадобитися мідні злитки, Reuters не змогло з'ясувати.

У фірмі заявили агентству, що не мають жодних імпортно-експортних операцій, пов'язаних з торгівлею мідними злитками. Коли їй показали митні дані, компанія заявила, що документ важко зрозуміти, бо він "не завірений печаткою і підписом", та порадила звернутися до митниці. У митних службах Китаю та Росії відмовились коментувати інформацію, посилаючись на конфіденційність. 

Reuters зауважує, що дані в базі не повинні містити підписів та печаток і стверджує, що інформація підтверджена трьома операторами даних про комерційну торгівлю. "Митна інформація демонструє одні з перших доказів китайської торгівлі з анексованими Росією регіонами України з початку війни 24 лютого 2022 року", - вказує агенція.

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Китай вільно торгує з Росією

Китай не запровадив жодних обмежень на торгівлю з Росією через її війну проти України. Водночас китайські компанії, які торгують з фірмами в захоплених Росією регіонах України, ризикують потрапити до західних "чорних списків".

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз заборонили імпорт товарів з окупованої Донеччини та Луганщини в лютому 2022 року. США також оголосили, що вноситимуть до санкційного переліку компанії по всьому світу за порушення таких обмежень.

"Ми попередили Китай, що допомога військовим зусиллям Росії матиме серйозні наслідки. Ми без вагань будемо діяти проти організацій, включаючи китайські фірми, які допомагають Росії вести війну проти України або допомагають Росії обходити санкції", - йдеться в заяві американського Державного департаменту для Reuters, в якій перераховані деякі китайські компанії, що вже потрапили під санкції. Відповідаючи на запитання про дані щодо поставок міді, Держдеп заявив, що занепокоєний зближенням Китаю з Кремлем.

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