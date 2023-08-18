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ЗСУ отримають засоби ППО на €105 млн від коаліції партнерів

Аліна Коломієць
1 год. тому

Британія від імені Міжнародного фонду для України уклала угоди на купівлю засобів протиповітряної оборони для ЗСУ на сотню мільйонів євро. Найбільшу підписали з норвезькою Kongsberg на антидронові системи CORTEX Typhon.

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Антидронова система CORTEX Typhon
Протидронова система CORTEX TyphonФото: kongsberg.com/Norwegian Armed Forces/FORSVARET

Міністерство оборони Великобританії уклало від імені Міжнародного фонду для України (International Fund for Ukraine, IFU) три контракти на постачання Збройним силам України (ЗСУ) засобів протиповітряної оборони (ППО) на суму понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів (105 мільйонів євро). Про це в п'ятницю, 18 серпня, повідомляється на сайті британського уряду.

Найбільшу угоду вартістю 56 мільйонів фунтів стерлінгів (65 мільйонів євро) підписали з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Вона передбачає закупівлю систем протидії дронам. Зокрема, йдеться про систему CORTEX Typhon для виявлення, відстеження, знищення чи глушіння безпілотників. 

"Ці системи ППО достатньо гнучкі для швидкого розгортання для захисту цивільного населення та інфраструктури України або для використання на лінії фронту", - сказав міністр оборони Британії Бен Воллес.

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Два інших контракти також стосуються забезпечення додаткових можливостей української ППО. Детальніше про них у повідомленні не уточнюється.

Водночас зазначається, що в Україну також надійде нова партія дронів для аеророзвідки, призначених для виконання завдань на суші та на морі. ЗСУ вже розпочали підготовку з їхнього використання. Загальна кількість складатиме понад 100 безпілотників.

Угоди були укладені в межах Міжнародного фонду для України, який наразі зібрав понад 770 мільйонів фунтів стерлінгів (900 мільйонів євро) для ЗСУ завдяки внескам Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Ісландії та Литви.

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ЗСУ отримають засоби ППО на €105 млн від коаліції партнерів

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