  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Україна поки не збила жодної російської ракети Х-22 - Ігнат

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Протикорабельна крилата ракета Х-22 летить зі швидкістю до близько чотирьох тисяч кілометрів за годину, тому її дуже важко збити, визнали у Повітряних силах ЗСУ.

https://p.dw.com/p/4VD3v
Російський бомбардувальник Ту-22М3 - саме з таких окупанти запускають ракети Х-22
Російський бомбардувальник Ту-22М3 - саме з таких окупанти запускають ракети Х-22Фото: picture-alliance/TASS/Russian Defence Ministry

Повітряним силам Збройних сил України поки не вдалося збити жодної з російських протикорабельних крилатих ракет повітряного базування Х-22, визнав у вівторок, 15 серпня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Жодну з крилатих ракет Х-22 не було знищено. Взагалі. Не тільки сьогодні. Тому що це ракети, які можна збивати засобами такими, як Patriot, який у нас сьогодні знищує балістику, знищує "Кинджал", - повідомив Ігнат в ефірі єдиного телемарафону, цитує "Укрінформ". За його словами, ця ракета, хоч вважається крилатою, є надзвуковою і летить, переважно за балістичною траєкторією, зі швидкістю близько чотирьох тисяч кілометрів за годину. "Тому такі ракети поки недоступні для збиття звичайними засобами протиповітряної оборони", - зазначив Ігнат.

Читайте також: Останні випущені Росією ракети виготовлено у квітні - Єрмак

Він додав, що саме цими ракетами у вівторок російські окупанти атакували Донеччину з літаків Ту-22М3. "Шість літаків, чотири ракети було випущено. А із 24 крилатих ракет, які були сьогодні запущені і з моря, і з повітря, було знищено 16”, - додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, саме крилатими ракетами Х-22 російські війська, зокрема, атакували торговельно-розважальний центр "Амстор" у Кременчуці 27 червня минулого року, внаслідок чого загинуло 22 особи, а також багатоповерховий будинок у Дніпрі 14 січня 2023 року, де загинуло 46 осіб.

Х-22 - ракета повітряного базування, носіями якої є бомбардувальники Ту-22М3. Особливо загрозливою цю ракету робить маса її бойової частини, що становить майже 1000 кг, й відносно невисока точність, оскільки розроблялася вона як протикорабельна ракета, а російські окупаційні сили застосовують її в Україні проти наземних об’єктів.

Жовта кухня в Дніпрі як символ знищених війною українців

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Літню Олімпіаду-2023 прийматиме Париж

Гутцайт не виключив бойкоту Олімпіади через РФ

Спорт32 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

16 квітня 2019 року урядовий Bombardier Global 5000 ледь не розбився під час аварійної посдки в Берліні

Що не так з літаками урядового авіапарку ФРН?

Що не так з літаками урядового авіапарку ФРН?

Політика2 год. тому
На вулицях Кабула, грудень 2022

Стало гірше, ніж думали. Як таліби змінили Афганістан

Стало гірше, ніж думали. Як таліби змінили Афганістан

Політика11 год. тому
Пачка євро, яку одна рука передає іншій (символічне фото)

Чи допоможуть звільнення військкомів побороти корупцію?

Чи допоможуть звільнення військкомів побороти корупцію?

Політика14 серпня 2023 р.
Ракети Taurus, підвішені до літака Tornado

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Конфлікти14 серпня 2023 р.
external

"Україна не може програти": міністр фінансів ФРН у Києві

"Україна не може програти": міністр фінансів ФРН у Києві

Економіка14 серпня 2023 р.02:08 хв.
Ракетні війська Китаю - це стратегічні сили, що відповідають і за ядерне стримування його супротивників

Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?

Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?

Політика14 серпня 2023 р.
На головну сторінку