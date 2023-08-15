Україна поки не збила жодної російської ракети Х-22 - Ігнат

Протикорабельна крилата ракета Х-22 летить зі швидкістю до близько чотирьох тисяч кілометрів за годину, тому її дуже важко збити, визнали у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряним силам Збройних сил України поки не вдалося збити жодної з російських протикорабельних крилатих ракет повітряного базування Х-22, визнав у вівторок, 15 серпня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Жодну з крилатих ракет Х-22 не було знищено. Взагалі. Не тільки сьогодні. Тому що це ракети, які можна збивати засобами такими, як Patriot, який у нас сьогодні знищує балістику, знищує "Кинджал", - повідомив Ігнат в ефірі єдиного телемарафону, цитує "Укрінформ". За його словами, ця ракета, хоч вважається крилатою, є надзвуковою і летить, переважно за балістичною траєкторією, зі швидкістю близько чотирьох тисяч кілометрів за годину. "Тому такі ракети поки недоступні для збиття звичайними засобами протиповітряної оборони", - зазначив Ігнат.

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Він додав, що саме цими ракетами у вівторок російські окупанти атакували Донеччину з літаків Ту-22М3. "Шість літаків, чотири ракети було випущено. А із 24 крилатих ракет, які були сьогодні запущені і з моря, і з повітря, було знищено 16”, - додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, саме крилатими ракетами Х-22 російські війська, зокрема, атакували торговельно-розважальний центр "Амстор" у Кременчуці 27 червня минулого року, внаслідок чого загинуло 22 особи, а також багатоповерховий будинок у Дніпрі 14 січня 2023 року, де загинуло 46 осіб.

Х-22 - ракета повітряного базування, носіями якої є бомбардувальники Ту-22М3. Особливо загрозливою цю ракету робить маса її бойової частини, що становить майже 1000 кг, й відносно невисока точність, оскільки розроблялася вона як протикорабельна ракета, а російські окупаційні сили застосовують її в Україні проти наземних об’єктів.