Останні випущені Росією ракети виготовлено у квітні - Єрмак

Ракети Х-101, якими російські війська обстріляли Україну у ніч на вівторок, 15 серпня, було виготовлено цього року і при їх виготовленні використовувалися іноземні комплектуючі. Про це у Telegram повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем", - зауважив Єрмак. За його словами, ця інформація збирається Україною і передається партнерам. "Уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем", - написав голова ОПУ.

На його думку, західні санкції проти Росії потрібно посилювати, щоб вона не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети.

У Львові пошкоджено понад 100 будинків

Тим часом, за оновленою інформацією Львівської обласної військової адміністрації, внаслідок ракетних ударів у ніч на вівторок в області було пошкоджено близько 120 будинків - як багатоквартирних, так і у приватному секторі. "Найскладніша ситуація у Залізничному районі Львова. Там уразило близько 100 будинків", - повідомив у Telegram голова ОВА Максим Козицький. Внаслідок ракетних ударів поранення отримали 19 мешканців Львівщини, загиблих немає, повідомив раніше чиновник.

У Смілі Черкаської області одна ракета вразила територію підприємства з виробництва кераміки, а ще одна поцілила по території лікарні, постраждалих не зафіксовано. "Однак пошкоджено будівлі, зокрема вибуховою хвилею вибиті вікна, осколками понівечено дахи - обраховуємо всі збитки. Також уражено мережі водо- і теплопостачання. Без води наразі 12 тисяч жителів", - повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Натомість у Луцьку удар прийшовся на одне з промислових підприємств. Загинули троє людей, поранення дістали ще троє. По промисловому підприємству росіяни також ударили в Дніпрі, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.