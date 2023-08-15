Нічна ракетна атака РФ: прильоти у кількох містах, є жертви
Проти ночі вівторка, 15 серпня, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні.
Відомо про влучання у щонайменше чотирьох містах.
У Львові є влучання в житлові будинки, зруйнований дитсадок
Мер Львова Андрій Садовий повідомив про влучання в житлові будинки. "На верхніх поверхах - пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці", - написав він у Telegram. Голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький уточнив, що на багатоквартирні будинки впали уламки збитих ракет.
За словами Садового, російська ракета влучила в двір дитячого садка, внаслідок чого його будівля зруйнована. У місті пошкоджені більше 100 помешкань, вибиті понад 500 вікон, в одному з гіпермаркетів обвалилася стеля.
Чотири людини отримують медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.
Крім того, є пошкоджені будинки у населених пунктах Ставчани та Суховоля.
У Луцьку приліт по промисловому підприємству, троє загиблих
У Луцьку російські війська поцілили в одне з промислових підприємств, повідомив мер міста Ігор Поліщук.
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомляє про трьох загиблих. "Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні", - написав він.
У Дніпрі поцілили в промислове підприємство, є поранені
По промисловому підприємству росіяни також ударили в Дніпрі. Поранення отримали двоє людей: 59-річна жінка дістала легкі ушкодження, а 70 річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості.
Крім того, російські ракети понівечили спортивний об'єкт у місті.
За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, над областю збили сім крилатих ракет Х-101/555.
На Черкащині вразили приватне підприємство і медзаклад
У Смілі на Черкащині одна ракета вразила територію приватного підприємства, ще одна поцілила по території медичного закладу.
Як пише голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пошкоджені мережі водо- і теплопостачання, через що частина Сміли лишилась без води.
Потерпілих немає.