Нічна ракетна атака РФ: прильоти у кількох містах, є жертви

Внаслідок нічного масованого російського удару ракетами зафіксовані влучання у Львові, Луцьку, Дніпрі та Смілі Черкаської області. Є загиблі.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

Проти ночі вівторка, 15 серпня, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні.

Відомо про влучання у щонайменше чотирьох містах.

У Львові є влучання в житлові будинки, зруйнований дитсадок

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про влучання в житлові будинки. "На верхніх поверхах - пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці", - написав він у Telegram. Голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький уточнив, що на багатоквартирні будинки впали уламки збитих ракет.

За словами Садового, російська ракета влучила в двір дитячого садка, внаслідок чого його будівля зруйнована. У місті пошкоджені більше 100 помешкань, вибиті понад 500 вікон, в одному з гіпермаркетів обвалилася стеля.

Чотири людини отримують медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.

Крім того, є пошкоджені будинки у населених пунктах Ставчани та Суховоля.

У Луцьку приліт по промисловому підприємству, троє загиблих

У Луцьку російські війська поцілили в одне з промислових підприємств, повідомив мер міста Ігор Поліщук.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомляє про трьох загиблих. "Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні", - написав він.

У Дніпрі поцілили в промислове підприємство, є поранені

По промисловому підприємству росіяни також ударили в Дніпрі. Поранення отримали двоє людей: 59-річна жінка дістала легкі ушкодження, а 70 річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Крім того, російські ракети понівечили спортивний об'єкт у місті.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, над областю збили сім крилатих ракет Х-101/555.

На Черкащині вразили приватне підприємство і медзаклад

У Смілі на Черкащині одна ракета вразила територію приватного підприємства, ще одна поцілила по території медичного закладу.

Як пише голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пошкоджені мережі водо- і теплопостачання, через що частина Сміли лишилась без води.



Потерпілих немає.