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Нічна ракетна атака РФ: прильоти у кількох містах, є жертви

Роман Губа | Віолетта Чайковська
1 год. тому

Внаслідок нічного масованого російського удару ракетами зафіксовані влучання у Львові, Луцьку, Дніпрі та Смілі Черкаської області. Є загиблі.

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Удар по Львову у жовтні 2022
Удар по Львову у жовтні 2022Фото: Yuriy Dyachyshyn/AFP via Getty Images

Проти ночі вівторка, 15 серпня, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні.

Відомо про влучання у щонайменше чотирьох містах.

У Львові є влучання в житлові будинки, зруйнований дитсадок

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про влучання в житлові будинки. "На верхніх поверхах - пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці", - написав він у Telegram. Голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький уточнив, що на багатоквартирні будинки впали уламки збитих ракет.  

 

За словами Садового, російська ракета влучила в двір дитячого садка, внаслідок чого його будівля зруйнована. У місті пошкоджені більше 100 помешкань, вибиті понад 500 вікон, в одному з гіпермаркетів обвалилася стеля.

Чотири людини отримують медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.

Крім того, є пошкоджені будинки у населених пунктах Ставчани та Суховоля.

У Луцьку приліт по промисловому підприємству, троє загиблих

У Луцьку російські війська поцілили в одне з промислових підприємств, повідомив мер міста Ігор Поліщук.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомляє про трьох загиблих. "Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні", - написав він.

У Дніпрі поцілили в промислове підприємство, є поранені

По промисловому підприємству росіяни також ударили в Дніпрі. Поранення отримали двоє людей: 59-річна жінка дістала легкі ушкодження, а 70 річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 

Крім того, російські ракети понівечили спортивний об'єкт у місті. 

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, над областю збили сім крилатих ракет Х-101/555. 

На Черкащині вразили приватне підприємство і медзаклад

У Смілі на Черкащині одна ракета вразила територію приватного підприємства, ще одна поцілила по території медичного закладу. 

Як пише голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пошкоджені мережі водо- і теплопостачання, через що частина Сміли лишилась без води.

Потерпілих немає.

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Удар по Львову у жовтні 2022

Нічна ракетна атака РФ: прильоти у кількох містах, є жертви

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