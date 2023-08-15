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Росія била вночі по Україні 28 ракетами - Повітряні сили ЗСУ

Роман Губа
27 хв. тому

15 серпня російські війська випустили по Україні 28 крилатих ракет різних типів. Більшу частину з них українська ППО збила, втім є прильоти в різних містах.

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Архівне фото запуску ракети "Калібр"
Архівне фото запуску ракети "Калібр"Фото: Tass/imago images

Проти ночі вівторка, 15 серпня російські війська запустили по Україні 28 крилатих ракет повітряного та морського базування різних типів, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) зранку.

  • 20 ракет Х-101/Х-555 росіяни випустили з 11 літаків стратегічної авіації, що базуються на аеродромах в Енгельсі та Оленєгорську,
  • чотири ракети Х-22 - з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3, що базуються на аеродромах в Сольцях і Шайковці,
  • чотири крилатих "Калібри" - з фрегата в акваторії Чорного моря у районі анексованої Ялти.

Українські сили протиповітряної оборони (ППО) збили 16 ракет Х-101/Х-555 і "Калібр".

Крім того, Повітряні сили ЗСУ зафіксували вісім пусків російських зенітних керованих ракет С-300 і С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Наслідки нічної атаки: влучання в кількох містах, жертви

Станом на ранок відомо про влучання у щонайменше чотирьох містах.

У Луцьку удар прийшовся на одне з промислових підприємств. Загинули троє людей, поранення дістали ще троє.

По промисловому підприємству росіяни також ударили в Дніпрі. Поранення отримали двоє людей.

У Львові уламки збитих ракет впали на багатоквартирні житлові будинки. Російська ракета зруйнувала дитячий садок. Пошкоджені понад 100 будівель. Є четверо постраждалих, але їхньому життю нічого не загрожує.

У Смілі Черкаської області одна ракета вразила територію приватного підприємства, ще одна поцілила по території медичного закладу. Частина міста залишилась без водопостачання. Потерпілих немає.

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