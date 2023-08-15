Росія била вночі по Україні 28 ракетами - Повітряні сили ЗСУ

15 серпня російські війська випустили по Україні 28 крилатих ракет різних типів. Більшу частину з них українська ППО збила, втім є прильоти в різних містах.

27 хв. тому 27 хв. тому

27 хв. тому 27 хв. тому

Проти ночі вівторка, 15 серпня російські війська запустили по Україні 28 крилатих ракет повітряного та морського базування різних типів, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) зранку.

20 ракет Х-101/Х-555 росіяни випустили з 11 літаків стратегічної авіації, що базуються на аеродромах в Енгельсі та Оленєгорську,

чотири ракети Х-22 - з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3, що базуються на аеродромах в Сольцях і Шайковці,

чотири крилатих "Калібри" - з фрегата в акваторії Чорного моря у районі анексованої Ялти.

Українські сили протиповітряної оборони (ППО) збили 16 ракет Х-101/Х-555 і "Калібр".

Крім того, Повітряні сили ЗСУ зафіксували вісім пусків російських зенітних керованих ракет С-300 і С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Наслідки нічної атаки: влучання в кількох містах, жертви

Станом на ранок відомо про влучання у щонайменше чотирьох містах.

У Луцьку удар прийшовся на одне з промислових підприємств. Загинули троє людей, поранення дістали ще троє.

По промисловому підприємству росіяни також ударили в Дніпрі. Поранення отримали двоє людей.

У Львові уламки збитих ракет впали на багатоквартирні житлові будинки. Російська ракета зруйнувала дитячий садок. Пошкоджені понад 100 будівель. Є четверо постраждалих, але їхньому життю нічого не загрожує.

У Смілі Черкаської області одна ракета вразила територію приватного підприємства, ще одна поцілила по території медичного закладу. Частина міста залишилась без водопостачання. Потерпілих немає.