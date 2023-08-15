Шведський виробник підшипників SKF підтвердив загибель трьох своїх працівників у Луцьку під час ракетного удару РФ по місту.

Під час нічної атаки російська ракета влучила в Луцьку в шведський завод SKF, який є найбільшим у світі виробником промислових підшипників. Про це повідомили в компанії у вівторок, 15 серпня.

"Вночі була атака на місто Луцьк в Україні, і внаслідок цього нападу постраждав наш завод", - заявив речник SKF Карл Б'єрнстам.

Він також підтвердив загибель трьох працівників унаслідок російського удару. За даними місцевої влади, поранені ще троє людей, а з-під завалів вдалося врятувати одну людину.

SKF має 108 виробництв і 44 тисячі співробітників у світі. В Україні на компанію працює понад тисяча людей, більшість - в Луцьку. На цей завод припадає близько 0,5 відсотка загального обсягу виробництва компанії у 2022 році, зазначає агентство Reuters.

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