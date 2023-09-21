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Зеленський прибув у Вашингтон для переговорів з Байденом

Аліна Коломієць
21 вересня 2023 р.

З керівництвом США Володимир Зеленський планує говорити про зброю для ЗСУ. Серед топових питань - засоби протиповітряної оборони, повідомив він.

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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський під час візиту до СШАФото: Angela Weiss/AFP/Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, прибув до Вашингтона для перемовин з найвищим керівництвом США  "Сьогодні важливі переговори у Вашингтоні. ППО для України - серед топових питань", - написав він у Telegram.

Цей вже другий візит Зеленського у США від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У порядку денному Зеленського - зустрічі з президентом США Джо Байденом, лідерами палат і партій Конгресу та військовим керівництвом країни.

"Більше ППО. Більше санкцій. Більше підтримки для українських воїнів на передовій. Російський терор повинен програти", - заявив український лідер, нагадавши про сьогоднішню нічну атаку військ РФ, унаслідок якої є постраждалі та руйнування енергетичної й цивільної інфраструктури. "Більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі", - зазначив Зеленський. 

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ЗМІ: Байден планує оголосити допомогу Україні на $325 млн

Напередодні агентство Reuters із посиланням на джерело в американській адміністрації повідомляло, що у день зустрічі з Зеленським Байден планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів.

Очікується, що пакет допомоги включатиме другий транш касетних боєприпасів для 155-міліметрової гаубиці, а також нові види озброєнь. Крім цього, у пакеті мають бути системи ППО ближнього радіусу дії Avenger, які використовують ракети Stinger, а також протитанкові засоби TOW і AT4, керовані реактивні снаряди GMLRS для високомобільних РСЗВ  HIMARS і протитанкові ракети Javelin,

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