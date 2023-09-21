Зеленський зустрівся з Шольцом, просив посилення ППО

Володимир Зеленський та Олаф Шольц обговорили посилення української протиповітряної оборони та підготовку до конференції з відбудови України, що відбудеться у Німеччині влітку. Про далекобійні ракети Taurus не йшлося.

Під час візиту в Нью-Йорк на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй президент України Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz), повідомили в ніч на четвер, 21 вересня, офіси обох лідерів.

Зеленський наголосив на потребі посилення української протиповітряної оборони (ППО) для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та функціонування "зернового коридору". "Глава держави наголосив, що отримання додаткових потужностей ППО дасть змогу зміцнити захист чорноморських портів та історичної спадщини Одеси", - йдеться в повідомленні Офісу президента України.

Шольц запевнив, що Німеччина буде віддана забезпеченню постачання для українців цієї зими та продовжуватиме підтримувати Україну в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами, йдеться в повідомленні його канцелярії.

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Також лідери обговорили підготовку міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Берліні 11 червня 2024 року.

Питання надання Україні далекобійних ракет Taurus, згідно з пресрелізами, Зеленський та Шольц не порушували.

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