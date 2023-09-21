РФ угамували в ООН: Зупините війну - Зеленський не мовитиме

Представник РФ обурився, що Володимиру Зеленському дали слово перед членами Радбезу. Головуюча Албанія порадила йому зупинити війну. Президент України покинув засідання до виступу глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Постійний представник Росії при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя обурився, що на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку 20 вересня президентові України Володимиру Зеленському дали слово перед членами Радбезу.

Головуючий на засіданні прем'єр-міністр Албанії Еді Рама запевнив його, що "це не спецоперація" (так російська державна пропагандистська машина називає війну проти України. - Ред.) - порядок денний був заздалегідь повідомлений учасникам.

Небензя чотири рази перебивав його, намагаючись не допустити промови Зеленського. Він закинув Рамі, що якщо той "вдарить молотком" (для початку засідання. - Ред.), то албанське головування "буде заплямоване".

Рама відповів: "Від вас лекція про порушення правил роботи, звичайно, вражає. Є рішення: ви припиняєте війну, і пан Зеленський не бере слово. Це справа ваших рук, чому він виступає першим".

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Зеленський не слухав Лаврова на Радбезі

Президент України подякував албанському прем'єру за те, що "показав світові, як правильно поводитися з Росією, її брехнею та лицемірством".

Зеленський виступив на засіданні Радбезу другим - після генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Згодом на засіданні виступав також міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Утім Зеленський покинув залу до того, як той взяв слово.

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