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РФ угамували в ООН: Зупините війну - Зеленський не мовитиме

Віолетта Чайковська
21 вересня 2023 р.

Представник РФ обурився, що Володимиру Зеленському дали слово перед членами Радбезу. Головуюча Албанія порадила йому зупинити війну. Президент України покинув засідання до виступу глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на Раді Безпеки ООН 20 вересня 2023 року
Зеленський не слухав виступ Лаврова на РадбеезіФото: Mary Altaffer/AP Photo/picture alliance

Постійний представник Росії при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя обурився, що на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку 20 вересня президентові України Володимиру Зеленському дали слово перед членами Радбезу.

Головуючий на засіданні прем'єр-міністр Албанії Еді Рама запевнив його, що "це не спецоперація" (так російська державна пропагандистська машина називає війну проти України. - Ред.) - порядок денний був заздалегідь повідомлений учасникам.

Небензя чотири рази перебивав його, намагаючись не допустити промови Зеленського. Він закинув Рамі, що якщо той "вдарить молотком" (для початку засідання. - Ред.), то албанське головування "буде заплямоване".

Рама відповів: "Від вас лекція про порушення правил роботи, звичайно, вражає. Є рішення: ви припиняєте війну, і пан Зеленський не бере слово. Це справа ваших рук, чому він виступає першим". 

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Зеленський не слухав Лаврова на Радбезі

Президент України подякував албанському прем'єру за те, що "показав світові, як правильно поводитися з Росією, її брехнею та лицемірством". 

Зеленський виступив на засіданні Радбезу другим - після генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Згодом на засіданні виступав також міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Утім Зеленський покинув залу до того, як той взяв слово.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на Раді Безпеки ООН 20 вересня 2023 року

РФ угамували в ООН: Зупините війну - Зеленський не мовитиме

Політика21 вересня 2023 р.
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