РФ угамували в ООН: Зупините війну - Зеленський не мовитиме
Постійний представник Росії при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя обурився, що на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку 20 вересня президентові України Володимиру Зеленському дали слово перед членами Радбезу.
Головуючий на засіданні прем'єр-міністр Албанії Еді Рама запевнив його, що "це не спецоперація" (так російська державна пропагандистська машина називає війну проти України. - Ред.) - порядок денний був заздалегідь повідомлений учасникам.
Небензя чотири рази перебивав його, намагаючись не допустити промови Зеленського. Він закинув Рамі, що якщо той "вдарить молотком" (для початку засідання. - Ред.), то албанське головування "буде заплямоване".
Рама відповів: "Від вас лекція про порушення правил роботи, звичайно, вражає. Є рішення: ви припиняєте війну, і пан Зеленський не бере слово. Це справа ваших рук, чому він виступає першим".
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Зеленський не слухав Лаврова на Радбезі
Президент України подякував албанському прем'єру за те, що "показав світові, як правильно поводитися з Росією, її брехнею та лицемірством".
Зеленський виступив на засіданні Радбезу другим - після генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.
Згодом на засіданні виступав також міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Утім Зеленський покинув залу до того, як той взяв слово.
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