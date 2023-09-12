Зеленський наказав перевірити рішення ВЛК з початку війни

Своїм указом Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО про перевірку всіх висновків військово-лікарських комісій з 24 лютого 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав у вівторок, 12 вересня, указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій (ВЛК), ухвалених з початку повномасштабної війни Росії проти України.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", - йдеться в указі №576, текст якого оприлюднили на сайті президента.

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На ВЛК чекають комплексні перевірки

На засіданні РНБО 30 серпня вирішили провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, ухвалених з 24 лютого 2022 року. В РНБО не виключають, що частина цих рішень могла бути ухвалена за хабарі. Згідно з указом, перевірки мають пройти у тримісячний строк.

Зеленський застеріг, що за результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії РФ. Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв оприлюднити імена лікарів-харабників і ухилянтів.

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В Україні в останні місяці правоохоронці масово перевіряють роботу територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (раніше - військкомат). Внаслідок перевірок підозри у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через кордон отримують і голови ВЛК таких центрів.

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