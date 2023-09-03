В Україні розширили перелік придатних до військової служби

Новий наказ міноборони України, зокрема, називає носіїв ВІЛ придатними до служби у воєнний час. Те саме стосується й тих, кому клінічно вилікували туберкульоз.

Міністерство оборони України затвердило оновлений розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби, а також впорядкувують проходження служби обмежено придатними. Відповідні зміни передбачає наказ міноборони №490 від 18 серпня, опублікований на сайті Верховної Ради .

Тепер придатними у воєнний час визнаються призовники, що мають клінічно вилікуваний туберкульоз, безсимптомні носії ВІЛ, особи із повільно прогресуючими та непрогресуючими з незначними порушеннями функцій та нечастими загостреннями анемії, хворобами крові та кровотворних органів, особи з незначними порушеннями функцій ендокринної системи та короткотривалими проявами психічних розладів.

Також до переліку тих, хто визнаватиметься придатним, увійшли особи з невротичними, пов’язаними із стресом, особи з повільно прогресуючими хворобами центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій, а також з епізодичними та пароксизмальними розладами (крім епілепсії) з незначними порушеннями функцій органів і систем.

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Обмежено придатні матимуть спеціальність

Водночас передбачається, що обмежено придатних визнаватимуть придатними за конкретною військовою спеціальністю. Відповідне рішення має ухвалювати військово-лікарська комісія (ВЛК). Також у разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за певною військовою спеціальністю, командир частини може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю.

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Нагадаємо, 23 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові кажуть йому про необхідність активнішої мобілізації. Тоді ж Зеленський наголосив на необхідності навести лад у роботі військкоматів та ВЛК. Згодом на засіданні Ради національної безпеки й оборони України вирішили перевірити попередні рішення ВЛК, ухвалені від початку війни. За результатами перевірки Зеленський пообіцяв "зробити висновки" щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії Росії проти України.