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Зеленський: Рішення ВЛК від початку війни перевірять

Роман Губа
30 серпня 2023 р.

На засіданні РНБО вирішено провести комплексну перевірку обгрунтованості рішень військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби, зазначив Володимир Зеленський.

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Черга поранених військових ЗСУ біля військово-лікарської комісії
Черга поранених військових ЗСУ біля військово-лікарської комісіїФото: Iryna Ukhina/DW

На засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у середу, 30 серпня, ухвалено рішення про проведення перевірки рішень військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо інвалідності та непридатності до військової служби, ухвалених з 24 лютого 2022 року. Про це повідомив після засідання РНБО президент України Володимир Зеленський.

"Рішення такі. Провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці", - написав Зеленський у Telegram. Він попередив, що за результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.

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Крім того, на засіданні РНБО обговорювали, як розширити можливості проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів та завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК. За словами Зеленського, деякі регіони України уже забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, у деяких регіонах таке розширення гальмується. "В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання", - пояснив Зеленський. Він додав, що система визначення придатності до військової служби буде переглянута з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Перевірка системи ВЛК триватиме

"Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави", - повідомив Зеленський.

В Україні в останні місяці правоохоронці масово перевіряють роботу територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (раніше - військомат). Внаслідок перевірок підозри у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через кордон отримують і голови ВЛК таких центрів.

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