Данілов: Імена ухилянтів та лікарів-хабарників оприлюднять

За два-три тижні завершаться перевірки військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо обґрунтованості ухвалення рішень про інвалідність та непридатність до військової служби військовозобов'язаних. За їхніми результатами планується оприлюднити імена лікарів, які видавали фейкові довідки, а також ухилянтів, які їх отримали, повідомив секретар Ради нацбезпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі телемарафону у п'ятницю, 1 вересня.

Перевірки, за словами Данілова, проводить Офіс омбудсмена, і факти підроблення у ВЛК документів виявляють щодня. "На превеликий жаль, дехто вирішив скористатися можливістю виписувати собі документи про непридатність до армії, що є абсолютно прикрою ситуацією під час війни", - наголосив Данілов.

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"Непридатним" ставили один і той самий діагноз"

Він додав, що деяким ухилянтам лікарі за хабар видавали довідку про відсутність однієї нирки, і часто "непридатним" ставили один і той самий діагноз. "Вони не "утруждалися". Якщо була сформована та чи інша група, у них майже в 90 відсотках випадків був один і той самий діагноз. Вони записували на автоматі. Все це буде підлягати перевірці у законний спосіб. Якщо людина дійсно непридатна, їй нема чого лякатися", - наголосив секретар РНБО.

Водночас, за словами Данілова, у разі доведення скоєння злочину імена і прізвища "всіх цих лікарів будуть обов'язково відомі". "З прізвищами тих, хто отримав від них таку "допомогу", - додав він.

Нагадаємо, РНБО вирішила перевірити ВЛК 30 серпня. За результатами перевірки президент України Володимир Зеленський пообіцяв "зробити висновки" щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії Росії проти України.