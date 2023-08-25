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Військкомґейт: У Києві підозру отримав голова ще однієї ВЛК

Степан Смишляєв
25 серпня 2023 р.

Голова військово-лікарської комісії Подільського військкомату Києва отримав підозру через підробку документів про непридатність чоловіків до служби. Раніше про підозру повідомили голові Оболонської ВЛК.

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Чоловік у кайданках
Голова військово-лікарської комісії Подільського військкомату отримав підозру через підробку документів про непридатність чоловіків до служби (фото - символічне)Фото: Wavebreak Media LTD/IMAGO

Правоохоронці повідомили про підозру в сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через кордон голові військово-лікарської комісії (ВЛК) Подільського територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (раніше - військкомат). Про це повідомила в п'ятницю, 25 серпня, Київська міська прокуратура.

За версією слідства, він допомагав у виготовленні довідок про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку, і ці документи ставали підставою для перетину державного кордону.

"Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від трьох до чотирьох тисяч доларів США з особи", - зазначили в прокуратурі.

У лютому в рамках цього розслідування підозру вже отримали голова ВЛК Оболонського військкомату та шестеро лікарів. Санкція статті, яку їм інкримінують, передбачає від семи до дев'яти років позбавлення волі.

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В Одесі "непридатними" визнали понад 100 "ухилянтів"

Крім того, правоохоронці повідомили про підозру в подібному злочині й працівнику ВЛК одного з районних військкоматів Одеси і двом його спільникам. Окрім сприяння незаконному переправленню через кордон, їх також підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, повідомили в Офісі генерального прокурора. 

За даними слідства, після отримання грошей, вони направляли "ухилянтів" для проходження ВЛК, а там допомагали їм отримати висновок про непридатність до військової служби. Після цього чоловіки могли виїжджати за кордон.

"Такса" цієї групи становила 10 тисяч доларів. За попередньою інформацією, їхніми послугами могли скористатися більше сотні чоловіків призовного віку.

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