ВР може обмежити декому з студентів відстрочку мобілізації

Представник президента у Верховній Раді України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський запропонував нардепам скасувати відстрочку від мобілізації для здобувачів другої вищої освіти. Про це він заявив у неділю, 3 вересня, в ефірі телемарафону.

"Я зареєстрував законопроєкт. Колеги вирішать розглядати його чи ні, але я думаю шанси на розгляд є…Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних рівнях освіти, мали право на відстрочку від призову. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", - сказав він, цитує "Укрінформ".

Водночас Веніславський розраховує, що у разі ухваленні законопроєкту його дія пошириться і на чоловіків, які вступили на навчання з метою ухилення від мобілізації у 2022 та 2023 роках. "Конституція передбачає, що під час ухвалення нових законів не може бути звуження існуючих прав і свобод. Але з іншого боку, в умовах воєнного стану, і Конституція України, і міжнародні документи допускають обмеження прав і свобод", - зазначив він.

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При цьому Веніславський наголосив, що нині дедалі більше людей ухиляються від мобілізації, вступаючи до вищих навчальних закладів. За його даними, в 2019-2021 роках студентів віком 25 років і старше налічувалося близько 40 тисяч, тоді як у 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна, таких студентів стало 106 тисяч. "Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову за мобілізацією", - наголосив Веніславський.

Нагадаємо, 23 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові кажуть йому про необхідність активнішої мобілізації. Тоді ж Зеленський наголосив на необхідності навести лад у роботі військкоматів та військових лікарських комісій (ВЛК). Згодом на засіданні Ради національної безпеки й оборони України вирішили перевірити попередні рішення ВЛК, ухвалені від початку війни. За результатами перевірки Зеленський пообіцяв "зробити висновки" щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії Росії проти України.

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