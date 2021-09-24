За три дні до виборів лідери партій у Бундестазі провели теледебати

За три дні до парламентських виборів в Німеччині представники всіх представлених у Бундестазі політичних партій провели останні перед голосуванням телевізійні дебати. Вони відбулися ввечері четверга, 23 вересня, в ефірі суспільно правових телеканалів ARD і ZDF.

Значна частина дискусії велася на тему безпеки і оборонної політики. Ці питання стали знову актуальними на тлі захоплення Афганістану радикальним ісламістським угрупуванням "Талібан" і евакуацією з країни громадян Німеччини.

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Шольц і Лашет разом виступили за сильний ЄС

Кандидати від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет (Armin Laschet) і від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олаф Шольц (Olaf Scholz), яких вважають найбільш ймовірними претендентами на пост канцлера, висловилися за посилення Євросоюзу і німецьких збройних сил.

Нам потрібен "сильний Європейський Союз, інакше ми не гратимемо ніякої ролі", заявив Шольц. Обидва кандидати назвали співпрацю всередині НАТО і з США основними принципами зовнішньої політики.

У той же час представниця Лівої партії Жанін Вісслер (Janine Wissler) різко висловилася проти збільшення оборонних витрат. "Ми не хочемо далі озброюватися", - заявила вона. "Ліві", яких називають серед можливих партнерів соціал-демократів по коаліції, скептично ставляться до НАТО і збройних місій Бундесверу. Вісслер зауважила, що замість НАТО Німеччині потрібна "інша архітектура безпеки".

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Питання Китаю і обмежень через COVID-19

Серед інших обговорюваних тем також було питання формування політики на тлі зростання впливу Китаю у світі та Європі. Лідер Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив, що "ми маємо представляти свої інтереси та цінності на рівних". Водночас кандидатка у канцлери від партії Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) виступила за "спільну європейську політику щодо Китаю".

На тлі недавнього вбивства клієнтом касира автозаправної станції в місті Ідар-Оберштайн у відповідь вимогу одягнути захисну маску, політики виступили за більш ефективну боротьбу зі злочинами на ґрунті ненависті. Не підтримала цю вимогу лише представниця правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель (Alice Weidel), яка виступила проти заходів влади щодо стримування пандемії COVID-19. Вона також висловилася проти "стигматизації протестного руху", що критикує політику уряду у цій сфері.

Опитування віддають перевагу соціал-демократам

Вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня. За останніми дослідженнями, найпопулярнішою партією в Німеччині на сьогоднішній день є СДПН, яку підтримують близько 25 відсотків виборців. Блок ХДС/ХСС набирає, згідно з опитуваннями, 22 відсотка, а третіми йдуть Зелені з 16 відсотками.

При цьому останнє опитування компанії YouGov свідчить - 74 відсотки виборців вже зробили остаточне рішення щодо того, за кого вони голосуватимуть на дільницях. 15 відсотків заявили, що зроблять вибір пізніше, а дев'ять відсотків відмовилися відповідати на це запитання.